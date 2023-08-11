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軍事迷鎖定！清泉崗航空嘉年華明天登場 唯一接駁進場

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市清泉崗航空嘉年華明天將在空軍台中清泉崗基地登場，均採公眾運輸接駁、徒步方式入場，預估將湧入上萬人潮，熱鬧滾滾。圖／台中市政府提供
台中市清泉崗航空嘉年華明天將在空軍台中清泉崗基地登場，均採公眾運輸接駁、徒步方式入場，預估將湧入上萬人潮，熱鬧滾滾。圖／台中市政府提供

軍事迷敲碗許久，睽違多年，台中市清泉崗航空嘉年華明天將在空軍台中清泉崗基地登場，活動規劃雷虎小組特技操演、三型主力戰機性能展示、勇鷹新式高教機衝場、地面裝備陳展、三軍儀隊暨空軍軍樂隊表演等。均採公眾運輸接駁、徒步方式入場，預估將湧入上萬人潮，熱鬧滾滾。

活動明天上午7時30分開放進場、9時表演正式登場，由5架IDF型戰機帶來開幕衝場，另2000-5型、F-16V型戰機，以及由國軍國造的「勇鷹新式高教機」將初次登場，進行一連串空中展演，軍事迷已在網路掀起熱議。

民政局說明，除空中動態操演，地面陳展裝備也邀請陸、海軍共同陳展，包含：空軍各型戰鬥機、教練機、運輸機及反潛機，並新增愛國者及天弓三型防空飛彈。

陸軍則有阿帕契直升機、黑鷹直升機及各型戰甲車與火箭；海軍部分有雄風二、三型飛彈、鋭鳶及紅雀無人機等裝備。營區開放當日上午8時至下午4時近百攤台中市在地特色美食小吃、知名糕餅伴手禮等攤位展售。

值得一提的是，此次活動不開放自駕入場，民眾可搭乘大眾運輸工具，到高鐵台中站4號出口、豐原火車站-社會住宅停車場、水湳中央公園-大鵬經貿路口公車站、台中港旅客服務中心停車場、神岡籃球溜冰兼廣場-示範公墓公車站等5處接駁站轉乘接駁車，接駁入營時間為上午7時至下午2時。

搭乘公車或步行至營區民眾，請於清泉崗營區大營門或神岡門完成查驗，搭乘接駁車至會場，相關資訊可至空軍司令部臉書專頁查詢。

參訪民眾需憑中華民國身分證或其他附照片證件，並依管制人員引導入營；尚未取得中華民國身分證的外（陸）籍配偶或看護，應由其中華民國籍配偶或看護對象陪同入場，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法證件接受查驗。

台中市清泉崗航空嘉年華明天將在空軍台中清泉崗基地登場，均採公眾運輸接駁、徒步方式入場，預估將湧入上萬人潮，熱鬧滾滾。圖／台中市政府提供
台中市清泉崗航空嘉年華明天將在空軍台中清泉崗基地登場，均採公眾運輸接駁、徒步方式入場，預估將湧入上萬人潮，熱鬧滾滾。圖／台中市政府提供
台中市清泉崗航空嘉年華明天將在空軍台中清泉崗基地登場，均採公眾運輸接駁、徒步方式入場，預估將湧入上萬人潮，熱鬧滾滾。圖／台中市政府提供
台中市清泉崗航空嘉年華明天將在空軍台中清泉崗基地登場，均採公眾運輸接駁、徒步方式入場，預估將湧入上萬人潮，熱鬧滾滾。圖／台中市政府提供
台中市清泉崗航空嘉年華明天將在空軍台中清泉崗基地登場，均採公眾運輸接駁、徒步方式入場，預估將湧入上萬人潮，熱鬧滾滾。圖／台中市政府提供
台中市清泉崗航空嘉年華明天將在空軍台中清泉崗基地登場，均採公眾運輸接駁、徒步方式入場，預估將湧入上萬人潮，熱鬧滾滾。圖／台中市政府提供

空軍 身分證 配偶

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