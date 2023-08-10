台灣基進要求明訂中國為敵國 批國防部曖昧退縮掩耳盜鈴

台灣基進黨主席王興煥今天說，國防部缺乏「國家安全戰略」及「國防安全戰略」等國家戰略報告，政府應該明確將中國訂為「敵國」，國安會也必須定時對各國動態、對台態勢及國安弱點分析揭露，面對中國日益高漲的武力威脅，「不使民知」違背民主憲政精神。

台灣基進上午舉行記者會，王興煥表示，台灣要有清楚的「國家安全戰略」與「國家防衛戰略」，台灣基進持續提倡「積極面對戰爭，強化台灣抗體」，但是國防部只有粉飾修辭的「報告」，缺乏直指核心的「戰略」。

王興煥指出，綜觀捷克、挪威、日本及美國等國，各國都有定期、定量的國家報告公諸於世，我國法規雖然明文要求政府制定落實國防政策，但是除了四年一期的「國防總檢討」與兩年一期的「國防報告書」，毫無其他國家戰略說明，民眾無從得知國家的戰略方向。

王興煥強調，台灣的國防報告總是模糊敵我，如果連敵我意識都不願明確，不只會讓中國有機可乘，更將使友邦擔憂台灣自保的決心，國防部遲不願將中國明確標示為國家戰略對象，就是在「辨識敵國」、「定義威脅」上曖昧退縮，掩耳盜鈴。

王興煥質疑，政府仍然鴕鳥心態，不以中國作為最大威脅的戰略對象，到底是麻痺天真還是認同錯亂，國家戰略應該以中國為對象，發揮身處亞太戰略位置的關鍵作用，強化國際連結，達成區域聯防效的果，有效發展以台灣為主體的防衛、安全策略，展現保障台灣的決心。

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺表示，台灣基進要提出兩項訴求，包括台灣必須明訂中國為敵國，國防部依據國家安全戰略為目標，提出國家防衛戰略，並且綜合敵情威脅擬定軍事戰略，以及國家安全會議必須擬定各國動態與對台態勢、國安弱點揭露與風險分析。