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大選維安演練 規模歷屆之最
國安局昨天表示，為因應第十六任總統、副總統選舉各組候選人的安全維護工作，特勤中心在六月完成「安維八號」兵棋推演後，昨天在桃園地區實施聯合實兵演練，針對安維任務可能發生之各種危害與滋擾狀況，進行實況模擬操演。國安局表示，本次演練動員人數近千人，規模為歷屆之最。
國安局並指出，基於本次總統大選整體維安任務需求，「安維八號」籌備各組候選人維安之基本編組計二百廿員，目前正進行專長訓練及專精訓練，十一月上旬舉行結訓編成典禮。
此次實兵演練的參演對象，包含軍、警、憲等單位組成的基本編組、地區編組及武裝、警察、便衣編組，也納入因應安維任務徵調的國防部及警政署支援人員。項目模擬選舉期間大型造勢會場與掃街拜票等各種場合，並搭建現場實景，結合歷次選舉管制作為與經驗，周密部署，依法處置突發狀況；另針對無人機襲擾等新型態威脅狀況，擬定明確處置程序及反制做法。
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