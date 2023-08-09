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總統大選特勤維安實兵演練 動員近千人規模歷屆之最
國安局今天表示，為因應第16任總統、副總統選舉各組候選人的安全維護工作，特勤中心在6月完成「安維八號」兵棋推演後，今天（9日）在桃園地區實施聯合實兵演練，針對安維任務可能發生之各種危害與滋擾狀況，進行實況模擬操演，以強化任務期間各項突發狀況應處能力。國安局表示，本次演練動員人數近千人，規模為歷屆之最。
國安局並指出，基於本次總統大選整體維安任務需求，「安維八號」籌備各組候選人維安之基本編組計220員，目前正進行專長訓練及專精訓練，11月上旬舉行結訓編成典禮。
此次實兵演練的參演對象，包含軍、警、憲等單位組成的基本編組、地區編組及武裝、警察、便衣編組，也納入因應安維任務徵調的國防部及警政署支援人員。項目模擬選舉期間大型造勢會場與掃街拜票等各種場合，並搭建現場實景，結合歷次選舉管制作為與經驗，周密部署，依法處置突發狀況；另針對無人機襲擾等新型態威脅狀況，擬定明確處置程序及反制做法。
演習現場邀集各縣市警察局及憲兵各指揮部等特勤編組單位派員觀摩，以統一各單位觀念與做法，建立處置程序與標準，發揮聯合編組功能。中選會、警政署、海巡署、調查局、憲兵指揮部及特勤編組單位等機關首長及代表，亦應邀出席活動。
主持演練的局長蔡明彥，會後肯定各參演單位努力及辛勞，強調「特勤工作不是100分，就是0分」，並要求所屬同仁達成「機先預警」、「即時通報」、「積極防處」，防杜任何危害情事發生。他也期勉各編組單位未來執行安維任務，必須恪遵依法行政、行政中立的原則，戮力達成第16任總統、副總統候選人的維安任務。
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