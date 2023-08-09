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許淑華說國軍救災沒到位 民進黨團：放話會走較遠的路

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
南投縣長許淑華到仁愛鄉災區指揮台14線搶通。圖／本報資料照片
南投縣長許淑華到仁愛鄉災區指揮台14線搶通。圖／本報資料照片

南投縣長許淑華昨天表示，300位國軍協助整理受災家園尚未到位。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天酸，5日到今天上午為止，第五作戰區總共已派遣兵力是524員、各式車輛39車次、載運物資7.2頓，還有直升機3架次，有時用媒體放話反而走的比較遠，直接打電話到第五作戰區指揮部就可以尋求幫忙。

颱風卡努外圍環流影響加上西南風，南投縣仁愛鄉暴雨釀災，許淑華昨天表示，請求中央增派300名國軍協助部落環境復原及家園整理，期盼中央重視部落災民艱困與老弱者體力有限，讓更多國軍投入部落環境復原。

劉世芳今天受訪時指出，第五作戰指揮部已經有提出說明，從8月5日到今天上午為止，總共派遣的兵力是524員、各式車輛39車次、載運物資7.2頓，還有直升機3架次，只要是根據國軍協助救災需求表，地方政府提出調度兵力，國軍都會幫忙。

劉世芳說明，調度兵力主要是在執行土石、泥沙清淤等災後復原的工作，如果地方政府提出這樣的需求，國軍都會如期如質地協助，許淑華可能新上任縣長，不懂相關程序，但是南投縣政府的高級官員，曾經待過消防署等救災防治單位，知道要用比較好的行政程序，爭取中央政府的幫忙。

劉世芳認為，有時候用媒體放話的方式，反而會走比較遠的路，直接打電話到第五作戰區指揮部，其實就可以尋求幫忙跟協助。

民進黨立委許智傑受訪時表示，救災不分藍綠，行政院長陳建仁、內政部跟國軍在救災需要的第一時間就到南投縣，顯現政府相當用心、重視南投縣的救災工作，人民的眼睛是雪亮的，為何在野黨還要說三道四，希望能夠做出正確的判斷，不要隨雞起舞。

許智傑說，陳建仁誇獎高雄市的超前部署，提前載送糖尿病患者下山，這是正確的防災SOP模式，其他地方政府也應該要學習，避免讓病患留在山上等待救援，減少人民傷亡，「難道這不是對百姓比較好的措施嗎？」

國軍 劉世芳 民進黨 許淑華

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