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影／九鵬射出「震撼彈」年度精準彈藥射擊 雄三反艦飛彈命中目標

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
國防部今天上午在屏東九鵬基地進行年度海空精準彈藥射擊操演，今天上午七點半左右一枚國造雄三地對艦飛彈拖著熊熊燃燒的巨大白色火焰，從基地內轟然射出，發出巨大聲響十分震撼，隨後更準確命中百公里外的靶艦目標。記者劉學聖／攝影
國防部今天上午在屏東九鵬基地進行年度海空精準彈藥射擊操演，今天上午七點半左右一枚國造雄三地對艦飛彈拖著熊熊燃燒的巨大白色火焰，從基地內轟然射出，發出巨大聲響十分震撼，隨後更準確命中百公里外的靶艦目標。記者劉學聖／攝影

國軍漢光39號演習結束後，國防部今天上午在屏東九鵬基地進行年度海空精準彈藥射擊操演，今天上午七點半左右一枚國造雄三地對艦飛彈拖著熊熊燃燒的巨大白色火焰，從基地內轟然射出，發出巨大聲響十分震撼，隨後更準確命中百公里外的靶艦目標，而其他包括各型空對空丶空對海，艦載與岸置反艦飛彈丶地對空防空飛彈依序進行實彈射擊，也將陸續登場，展現國軍戰技的訓練成果。

海空精準彈藥射擊操演輪流由軍種主辦，今年輪到空軍司令部主辦，依據射擊通報顯示，第一階段從今天起一連三天的實彈射擊，每天都會有不同彈種進行測考，第二階段及第三階段為14日至18日丶20至25日，主辦單位空軍司令部此次規劃了3個不同區域的射擊警戒管制區，其中，以藍色標註的警戒2區，警戒管制範圍從九鵬基地往外延伸，畫到綠島丶蘭嶼以東約百公里處，應為今天上午發射的增程雄三反艦飛彈的射擊管制區。

而隨後空軍戰機包括IDF、F-16以及幻象2000也會有空對空飛彈射擊，空軍各戰術戰鬥機聯隊參賽飛行員展現個人精練戰力的成果。

國防部今天上午在屏東九鵬基地進行年度海空精準彈藥射擊操演，今天上午七點半左右一枚國造雄三地對艦飛彈拖著熊熊燃燒的巨大白色火焰，從基地內轟然射出，發出巨大聲響十分震撼，隨後更準確命中百公里外的靶艦目標。記者劉學聖／攝影
國防部今天上午在屏東九鵬基地進行年度海空精準彈藥射擊操演，今天上午七點半左右一枚國造雄三地對艦飛彈拖著熊熊燃燒的巨大白色火焰，從基地內轟然射出，發出巨大聲響十分震撼，隨後更準確命中百公里外的靶艦目標。記者劉學聖／攝影
國防部今天上午在屏東九鵬基地進行年度海空精準彈藥射擊操演，今天上午七點半左右一枚國造雄三地對艦飛彈拖著熊熊燃燒的巨大白色火焰，從基地內轟然射出，發出巨大聲響十分震撼，隨後更準確命中百公里外的靶艦目標。記者劉學聖／攝影
國防部今天上午在屏東九鵬基地進行年度海空精準彈藥射擊操演，今天上午七點半左右一枚國造雄三地對艦飛彈拖著熊熊燃燒的巨大白色火焰，從基地內轟然射出，發出巨大聲響十分震撼，隨後更準確命中百公里外的靶艦目標。記者劉學聖／攝影
國防部今天上午在屏東九鵬基地進行年度海空精準彈藥射擊操演，今天上午七點半左右一枚國造雄三地對艦飛彈拖著熊熊燃燒的巨大白色火焰，從基地內轟然射出，發出巨大聲響十分震撼，隨後更準確命中百公里外的靶艦目標。記者劉學聖／攝影
國防部今天上午在屏東九鵬基地進行年度海空精準彈藥射擊操演，今天上午七點半左右一枚國造雄三地對艦飛彈拖著熊熊燃燒的巨大白色火焰，從基地內轟然射出，發出巨大聲響十分震撼，隨後更準確命中百公里外的靶艦目標。記者劉學聖／攝影
國防部今天上午在屏東九鵬基地進行年度海空精準彈藥射擊操演，今天上午七點半左右一枚國造雄三地對艦飛彈拖著熊熊燃燒的巨大白色火焰，從基地內轟然射出，發出巨大聲響十分震撼，隨後更準確命中百公里外的靶艦目標。記者劉學聖／攝影
國防部今天上午在屏東九鵬基地進行年度海空精準彈藥射擊操演，今天上午七點半左右一枚國造雄三地對艦飛彈拖著熊熊燃燒的巨大白色火焰，從基地內轟然射出，發出巨大聲響十分震撼，隨後更準確命中百公里外的靶艦目標。記者劉學聖／攝影
國防部今天上午在屏東九鵬基地進行年度海空精準彈藥射擊操演，今天上午七點半左右一枚國造雄三地對艦飛彈拖著熊熊燃燒的巨大白色火焰，從基地內轟然射出，發出巨大聲響十分震撼，隨後更準確命中百公里外的靶艦目標。記者劉學聖／攝影
國防部今天上午在屏東九鵬基地進行年度海空精準彈藥射擊操演，今天上午七點半左右一枚國造雄三地對艦飛彈拖著熊熊燃燒的巨大白色火焰，從基地內轟然射出，發出巨大聲響十分震撼，隨後更準確命中百公里外的靶艦目標。記者劉學聖／攝影
國防部今天上午在屏東九鵬基地進行年度海空精準彈藥射擊操演，今天上午七點半左右一枚國造雄三地對艦飛彈拖著熊熊燃燒的巨大白色火焰，從基地內轟然射出，發出巨大聲響十分震撼，隨後更準確命中百公里外的靶艦目標。記者劉學聖／攝影
國防部今天上午在屏東九鵬基地進行年度海空精準彈藥射擊操演，今天上午七點半左右一枚國造雄三地對艦飛彈拖著熊熊燃燒的巨大白色火焰，從基地內轟然射出，發出巨大聲響十分震撼，隨後更準確命中百公里外的靶艦目標。記者劉學聖／攝影

飛彈 空軍 國軍 漢光演習

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