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前瞻建設功能何在？ 藍營大動作駁斥

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立院黨團7日痛批財政部玩弄數字遊戲，並揚言抵制未來特別預算舉債。（Photo by呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立院黨團7日痛批財政部玩弄數字遊戲，並揚言抵制未來特別預算舉債。（Photo by呂翔禾／台灣醒報）

「前瞻建設如改善食安、執行率低，並非像行政院說得那麼有效！」國民黨立委費鴻泰7日痛批蔡政府前瞻建設執行率低。國民黨立院總召曾銘宗也說，財政部說只有舉債4350億，那是因為很多計畫執行到下一任總統，所以財政部沒算入。但財政部回應說，特別預算舉債都依公債法規定，納入計算長期債務。

前瞻建設即興、零碎

近日民眾黨主席柯文哲曾批評前瞻軌道建設完工率低，遭國發會以預算執行率反駁；另有立委質疑前瞻預算水建設沒有成效，行政院長陳建仁特別回應說，2021年台南豪大雨淹水面積和2018年相比減少96%，前瞻建設非常有效。至於前瞻建設到底有沒有效，與執行狀況如何，都成為近日討論焦點。

「前瞻計畫其實是非常即興、零碎的計畫！」費鴻泰說，其中有關改善食安的建設都拿來蓋大樓，原本20.9億的預算到後來變成30.9億，還有昆陽大樓改建為專業實驗室執行率僅有11%，台中港邊境查驗大樓2.2億目前沒有執行，另外，國家語言發展中心，法令依據條文還沒通過就在執行預算蓋大樓，非常荒謬。

執行率低、多無成效

國民黨立委李德維也說，前瞻預算包括新竹棒球場從3.5億到12億，新竹車站改建從65億暴增到104億，還有前鎮漁港的81億，都顯示預算規劃毫無章法，而且新竹棒球場出問題至今，現任市長高虹安不論多努力也查不出背後弊案。另減緩少子化建設每年都編預算，但台灣少子化只有愈來愈嚴重。

曾銘宗強調，前瞻預算有8400億，但在食安建設沒有成效、軌道建設執行率低，說要改善資安結果近年詐騙愈來愈多，蓋水環境建設仍舊缺水，改善城鄉差距建設結果變成一直蓋停車場，這些都違背當初《前瞻基礎建設特別條例》的政策目的，建設執行下來不只沒有推動國家轉型，五缺問題更嚴重，還多了缺蛋等項目。

財政部玩數字遊戲？

由於財政部同時也召開記者會，強調蔡總統任內迄今，每年負債僅增加607億元，任內總負債僅增加4350億。對於外界批評特別預算舉債規避債限、作假帳，財政部次長阮清華強調，無論是前瞻、戰機、新冠肺炎等特別預算舉債預算數，都與總預算相同，都須依《公債法》規定納入計算長期債務。

對此，曾銘宗笑說，13項特別預算共有2.4兆，財政部只承認其中4350億，那是因為其他如「新式戰機採購」、「增強海空戰力」與「疫後強化經濟」等預算執行年分到114年與115年不等，財政部尚未舉債，「還沒借錢就可以不承認嗎？」曾銘宗不滿質疑說。

不排除抵制舉債

因此他邀請財政部長莊翠雲公開辯論，並揚言財政部還有1.2到1.5兆特別預算尚未開始舉債，若未說明清楚，國民黨不排除抵制這些借款在立法院通過，「反正蔡政府也不承認他們有借這些錢。」

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國民黨 新竹 食安

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