憲兵擴軍營級比照陸軍聯兵營 保二秘密調訓受軍方訓練

一年制義務役將於明年1月1日開始徵集，各軍種都有增兵計畫，負責首都衛戍的202指揮部5個憲兵營，每個營比照陸軍聯兵營充實到673人，未來將增設南區憲兵營。警政署保二本月中將調訓700餘人，進駐三峽保一總隊，在新屋反恐訓練中心實施步兵作戰訓練，強化對國家基礎設施防護戰力。

面對一年制義務役即將進入到軍中，各軍種都有擴編計畫，傳陸軍研議將現行復編負責新訓的步兵旅，由基幹補實為實兵旅，以因應海岸守備與縱深守備的需求；憲兵指揮部也提出擴編計畫，因應衛戍防區從原磺溪一線擴增到台北市12個行政區外圍，台北未來將增設一個南區憲兵營，且各營兵力將比照陸軍聯兵營員額加以充實，總兵力逐年由現行5600人，擴編至1萬1000人，今年度先擴編2個營級基幹營及3個連級單位，合計增加約軍官100人，士官700人，以因應新訓所需。

據了解，經協調台北衛戍區內部隊與作戰區指揮管制，憲兵認為以衛戍區作戰而言，北市轄內負責外圍作戰部隊，包括陸軍關渡指揮部、陸戰隊六六旅復興崗步兵營，戰時應由憲兵指揮部指揮。

此外，傳行政院研擬擴編保安警察第二總隊，計畫從原1200人，擴增至4500多人，並接受步兵訓練，強化作戰能力，4月消息曝光後，外界曾質疑警察將變成「第二陸軍」。據證實，因應擴編，警政署7月27日發函，8月中將調訓700餘人，進駐三峽保一總隊營區，至新屋反恐訓練中心接受軍方教官施訓，訓期為12周。