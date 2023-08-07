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冷眼集／對台軍售延遲 美和中籌碼？

聯合報／ 本報記者洪哲政
台美軍售延遲交付情況，讓外界疑慮，美方援助台灣防衛的思維與步調是否一致。路透
台美軍售延遲交付情況，讓外界疑慮，美方援助台灣防衛的思維與步調是否一致。路透

美國拜登政府執政後，一方面透過公部門與智庫單位提倡各項共軍攻台時程論，對台安全協助政策也有兩大調整，一是停止對台出售載台性質的武器裝備，二則是以支持不對稱作戰戰力整建為由，促使台灣以俄烏戰爭為師，強化國土防衛作戰。但縱觀台美軍售延遲交付情況，不得不讓外界疑慮，美方援助台灣防衛的思維與步調是否一致。

拜登政府一方面先是透過國安系統傳達現階段拒我採購具有投射力海空載台的意見，另方面則積極促使我強化國土防衛戰力，希望比照俄烏戰爭中烏軍能遲滯俄軍快速打擊的能力，讓我國發展出能陷敵軍於泥淖的地面戰力。

我國因應美方要求，一方面全力整建後備戰力，二方面宣布恢復義務兵役，將役期延長為一年。近日甫結束的漢光卅九號實兵演習，以新北八里聯合反登陸為主要演訓窗口，向美方與國際呈現我強化國土防衛的建軍走向。

只是，拜登政府對協助台灣安全政策，起初就出現讓外界不解的矛盾。首先是以產線問題喊停售我能大幅提升砲兵射擊效率的M109A6自走砲案，另一方面雖以增售我十八套海馬斯多管火箭系統取代，但兩種管式火砲用途不同，且我國已有「雷昇計畫」提升現役雷霆2000多管火箭系統，美方售我海馬斯，在許多本土軍備研發科學家眼中，是藉口抑制我國地面戰力，因為戰時台灣若遭封鎖，能自行生產的軍備，效率永遠高於補給線遠在美國的裝備。

美近期低調運交部分肩射刺針飛彈，並由拜登總統撥款台幣百餘億的軍援，占整體國軍戰力僅杯水車薪；安撫軍備遲交的政治意涵高。

共軍機艦不斷威脅下，美方能否準時、甚至優先交付我所採購軍備，是能真實測度當前兩岸局勢的溫度計。美方近來不斷尋求與中國大陸溝通管道，台美軍購重要品項的延遲，讓外界合理懷疑成為美方緩步推進和中的籌碼。

拜登 俄烏戰爭 火箭 飛彈 軍售 演習

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