南韓大露營遇熱浪！台參與童軍曝只有「這國」拔營 指環境已有大幅改善
南韓舉辦的世界童子軍大露營（World Scout Jamboree）遭遇熱浪，導致數百人中暑，部分國家相繼拔營。此次參與活動的宜蘭縣群鋒複式童軍團童軍陳張家禎指出，營地一開始確實有蚊蟲問題，加上先前降雨有積水，但目前環境經過反應已有大幅度改善，確實有多人傳出中暑，大會現發給每個人一支電扇、防曬噴霧並提供冰水等措施，已陸續改善，他們所在的25分團目前沒有狀況。
陳張家禎說，原本營地接的水有沙子等雜物，一開始確實會擔心，不過目前主辦單位改發瓶裝水，問題已獲解決。
傳出英、美國家相繼拔營，陳張家禎說，目前真正拔營的只有英國，美國童軍目前是先暫住美軍軍營，還是有到現場參與活動。
今年準備升高三的陳張家禎指出，這次活動提供14到17歲各國童軍參加，一輩子只有一次機會，大家都非常珍惜，整個活動總計13天，目前已進行6天，大家都希望能夠把活動完成。
她也分享，像今天的文化日活動，他們就與各國童軍唱歌交流，也分享彼此的文化，大家都很興奮。
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