【專家之眼】切莫盲從洋和尚—烏軍失利砸破招牌

最近俄烏戰場傳出從今年初被西方媒體大肆宣揚之烏克蘭反攻計畫，其實際推展進度遠低於預期，不但由西方所訓練與配備最精銳裝備，成為吸引各方關注焦點之九個機械化步兵旅，未能發揮預期戰力，順利突破俄軍防線。

甚至還有媒體評論報導指出，烏克蘭部隊指揮官已經決定放棄西方國家所傳授，由步兵、裝甲與砲兵不同兵種高度協同直接攻堅之聯合作戰戰術，重新回到俄羅斯軍事思想所堅持，運用傳統砲兵與常規彈頭火箭所構成之強大火力，先行壓制敵方並試圖破壞陣地結構，然後再試圖尋找適當位置突破防線。

同時經由戰地媒體直接報導，顯示出由西方所訓練以及配備武器之烏克蘭地面部隊，運用西方戰術作為發動攻勢後，經常陷入俄羅斯部隊所設置雷區，產生重大傷亡嚴重影響兵力結構，最後致使戰力大打折扣，讓整個烏克蘭反攻計畫遭受重挫，亦讓西方原先期待烏克蘭軍隊能在戰場取得優勢掌握主動，迫使莫斯科臣服求和之政治構想完全破滅。

儘管許多軍事觀察家與政治分析師認為，從前述狀況看起來，烏克蘭這九個經由西方訓練，並依據北約標準所配備，外貌看起來相當精銳之地面作戰機械化步兵旅，恐怕真是會砸破西方國家以美國為首之北約組織招牌；其實際作戰能力，顯然不如西方媒體吹噓大半年那樣精實。各方紛紛檢討，難道是烏克蘭部隊成員本身素質不行，還是橘越淮為枳，在執行時產生問題，抑或是當初診錯病情投錯方，照抄西方作戰準則，根本就不是對症下藥，但問題究竟是出在何處？

其實在此要為烏克蘭部隊講句公道話，依據北約標準配備武器編組部隊，然後再依據其作戰思維投入作戰，其實並不是真正萬靈丹。

北約組織地面部隊若要發揮完整戰力，說實在話確實是存在許多先決條件，特別是能夠掌握絕對空優，先透過戰術空軍與地面火力削弱敵方戰力與破壞防禦工事，同時在發動攻勢時，運用阻絕作戰來分割敵方兵力，使其第一線部隊無法獲得後方兵力增援與火力支援。然後再運用戰術空軍與配屬於地面部隊之旋翼機兵力，提供由機甲兵力所構成主任務部隊其所需密接支援，如此才能順利發揮戰力。

同時更要指出，假若要想突破敵方依託強固工事所構成之陣地與防線，負責打頭陣除雷破障之戰鬥工兵，更是其中靈魂要角。若是希望戰鬥工兵能夠順利達成其所肩負任務，運用強大火力壓制敵方行動，以便保障戰鬥工兵作業安全，更是絕對必要條件。

所以在檢視前述由西方配備與訓練之烏克蘭部隊，其所面對作戰環境與敵情狀況，在缺乏前述支援兵力與火力下，還要硬著頭皮打鴨子上架投入戰鬥，最後因此失利並蒙受嚴重損失，其實這是非戰之罪，而是因為過度迷信西方洋和尚所致；烏克蘭軍方絕對不是完全聽信洋和尚念經，而且這九個機械化兵力旅已經不是光聽念經就能成軍，而是被抓到洋寺廟中去修過行，如今顯然法力不行，但能去完全怪罪烏克蘭部隊在洋寺廟修行不夠認真嗎？

看到烏克蘭當前狀況，再回頭看看臺灣本身情勢，由於政治高層多年來無法迫使國軍為台獨而戰，因此各種貶低國軍本身所抱持作戰構想與思維，造成軍文關係並不和睦溝通困難。並且高度迷信洋和尚跑來台灣所亂唸經文，國安團隊不但本身沒有判斷能力，其耳根子更是軟到會完全聽信其東指點西提醒，再不分青紅皂白要求國軍遵從，最後就搞到國軍父子騎驢無所適從。

其實過去多年來台灣不斷裁減軍備，更魯莽地修改兵役制度，讓國軍整個結構受損元氣大傷。但近年來因為海峽政治對立讓情勢雪上加霜，原先能夠調整軍事戰備之戰略環境條件亦完全喪失。綠營執政期間更對洋和尚唸經言聽計從，但國軍確實有其現實條件無法克服，所以亦無法全盤接受洋和尚倡議觀點；但此等受人左右所產生來自國安高層之政治壓力，確實是相當令人無奈。

筆者當年就曾與這些洋和尚相互過招，每次面對這些趾高氣揚得意忘形洋僧侶講道，大談島嶼防禦作戰時，每次都藉著要求其列舉該國在喪失海空優勢後，仍能成功達成島嶼防禦戰史為例，皆讓其瞠目結舌無言以對。如今看到烏克蘭部隊戰場失利，國安高層又能夠從中獲得多少啟發呢？難道非要到讓子弟們在戰場付出鮮血代價，才知道盲從洋和尚是多麼可怕嗎？