國軍接連傳出意外 江啟臣批：沒真相的檢討是下次遺憾主因

屏東國家中山科學研究院屏東九鵬基地，昨發生爆炸燃燒意外，造成4人受傷，其中2人傷勢嚴重，原因尚待進一步調查釐清。國民黨立委江啟臣表示，兩周前基隆彈藥庫才發生彈藥檢整意外爆炸事件，凸顯國軍部隊管理存有一定安全問題，他也質疑目前一連串軍隊軍紀事件、部隊管理漏洞、訓練安全出包等狀況，是否都沒查出真相、也沒人負責？

江啟臣並指出，包括他現正協助的一位士兵在新竹靶場倒下後過世，軍方報告也有許多疑點，這些事件是否是繼續官官相護推諉塞責？監察院都不調查行政責任嗎？年初發生金門上兵游至大陸事件，至今仍被扣留在對岸，對家屬有交代嗎？蔡政府不管、監察院也不調查，沒有真相的檢討「不就是下次遺憾的主因？」

江啟臣表示，蔡英文總統已下令，想必這兩起爆炸案的調查檢討報告很快就會出爐，但他要提醒國防部，國防部必須徹底檢視所有安全管理規定，包括國軍訓練是否落實按表操課？部隊人員的安全管理是否按標準作業程序，及士兵的安全裝備又是否到位？

江啟臣說，這幾年面對共軍威脅，蔡政府編列鉅額國防預算採購先進武器，包括新式戰機F-16V，對中科院採購海空戰力提升計畫的各式飛彈、對美採購飛彈、戰車、打造各式軍艦、潛艦，但部隊管理、安全維護若未確實執行，採購大量的先進武器裝備，又有何用武之地？

而若軍紀和內部管理沒做好，連國軍弟兄最基本的人員安全確保都做不到，先進武器尚未上場殺敵，就自損戰力，奢談有效嚇阻？

江啟臣指出，明年一月將正式恢復徵集一年役期義務役役男入營，如果國防部沒有足夠的安全意識，無法落實遵守安全規範，未來家長又如何安心送孩子服役？新年度預算出爐後，在標榜投入大量經費採購大量武器前，政府高層與國防部，應說明對國軍基層部隊人員做到多少安全保障的工作與責任。