共軍近一年擾台創紀錄 共機飛越中線 已成常態

去年八月，美國眾院議長裴洛西訪台，引發中共在台灣周邊大規模軍演。其宣告的演習區，部分切入我方領海，內陸射出的彈道飛彈，更飛越台灣上空，落在花東外海的靶區。此後一年可發現，共軍派出大量機艦出動擾台，除了配合對時事表態之外，更大成分是自身練兵。而在台灣周邊海域部署艦艇，或是戰機飛越海峽中線，乃至夜間出海遠航，都已成為常態。

國防部首度在網站公布共軍機艦擾台資訊，始於二○二○年九月十七日，從廿一日起變為每天常設活動。此後隨著時局變化，國軍公布的共軍相關資訊也增加：裴洛西來訪造成台海緊張，從八月六日起，國軍增加公布台灣周邊共軍艦艇數量，七日開始在共機數量中，細分出跨越中線或進入西南空域的架次。

我方原本每天晚間公布共軍機艦數量，計算至當日十七時；去年十一月十六日起，改為計算至翌晨六時。原因是共機晚間活動日趨頻繁，入夜後仍經常起飛出海，必須調整計量方式。

依據國防部一年來公布數據，共機出沒最多的高峰，是今年四月十日，當天偵獲九十一架次，其中五十四架次飛越中線或進入西南空域。

此前五天，蔡英文總統在美國與新任眾院議長麥卡錫會面。美國做出友台動作，共軍活動往往增強：去年十二月廿四日，美國國會通過對台軍援；廿五日，共軍出海七十一架次，越過中線或進入西南空域四十七架次。

相較於共機，中共軍艦在台灣周邊出沒狀況更為規律，平日至少有三至五艘，多時超過十艘以上，即使農曆新年期間也不例外。過去一年來，共軍機艦擾台都掛零的日子，只有上月廿七日，明顯是因杜蘇芮颱風過境之故。

並非只有美中台政治出現齟齬，共軍機艦才會大舉出動。中共在去年八月圍台軍演結束後，就宣告將不定期實施「聯合戰備警巡」。以今年七月為例，十一至十三日，共有一○一架次共機，越過中線或進入西南空域七十三架次；十四日，共艦由前三天的各九艘次，增為十六艘次，創下一年來最高紀錄。