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金融時報報導：美擬透過外國軍事融資援台

聯合報／ 國際中心／綜合報導

英國「金融時報」報導，美國白宮將尋求國會同意透過「外國軍事融資」系統，為台灣提供武器資金，以加快向台灣供應武器，這筆援台經費將列入美國援助烏克蘭補充預算案，利用兩黨對台灣的支持，化解部分共和黨眾議員要求減少援烏的聲音。

中國大陸駐華盛頓大使館表示，中方「堅決反對美國與台灣建立軍事關係並提供武器」，呼籲美國「停止對台海和平穩定構成風險」。

知情人士透露，白宮管理及預算局預計向國會提出的援助烏克蘭補充預算請求，將包括對台加碼軍援，作為加速向台灣提供武器的部分努力。若獲得國會通過，台灣將首度透過美國納稅人資助的「外國軍事融資」系統獲得軍武。

白宮擬於本月提交請求。之前白宮宣布美國將授權總統動用「總統撥款權」，首度向台灣提供最高價值三點四五億美元的軍事援助；美國已透過這項制度，向烏克蘭運送武器。

華府將資助台灣納入追加預算一部分，以及動用「總統撥款權」供應武器，凸顯美國協助台灣抵禦強敵侵略的急迫性。

華府安全諮詢公司「明燈全球戰略」常務董事塞耶茲表示：「這將是具有里程碑意義的一步，表明美國政府如今願意加強對台灣海峽的嚇阻力。」

親台灣遊說團體美台商業協會表示，台灣仍在等待歷屆美國政府批准對台銷售的價值二百卅億美元武器，包括魚叉飛彈和無人偵察機，其中有些軍售案在五年多前即已宣布。美國軍事指揮官經常對交付台灣武器速度緩慢感到挫折。

美國企業研究所資深研究員庫伯表示：「增加對台灣預算將使一些眾議院共和黨人陷入兩難，因為許多反對資助烏克蘭的議員仍支持台灣」。

美國 烏克蘭 白宮

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