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因應卡努颱風威脅 六軍團：完成災害應變中心一級開設

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
蘭陽地區指揮部派遣官兵至壯圍鄉公所實施沙包裝填。圖/六軍團
蘭陽地區指揮部派遣官兵至壯圍鄉公所實施沙包裝填。圖/六軍團

因應「卡努」颱風威脅，北部陸軍六軍團今天表示，成立災害應變中心一級開設，並整合三軍部隊及機具，完成救災兵力派遣、整備工作。

六軍團表示，北部第三作戰區所屬各災防區已於今（2）日下午18時配合國防部及宜蘭縣、新北市及基隆市政府成立災害應變中心一級開設，並整合三軍部隊及機具，完成救災兵力派遣、整備工作，俾於第一時間集中最大能量，協力地方政府執行救援任務。

第三作戰區表示，規劃預置兵力計492員、機具及各式裝備計水陸兩用戰車及膠舟等5類455項，並於新北市、宜蘭縣、基隆市等處鄉、鎮、市、區公所進駐連絡官及情蒐官待命；其中AAV7兩棲突擊車4輛、膠舟4艘及特戰人員13員，已分別進駐林口和蘇澳等處，待命應援。另作戰區各單位戰備部隊均完成整備，可適時轉換為救災部隊，投入災害救援，全力保障國人生命財產安全。

基隆

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