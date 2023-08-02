國防部：將領人事依程序完成評選 檢討最適人員調任

電影《奧本海默》講述第二次世界大戰有個偉大計畫「曼哈頓計畫」，研發出人類首枚核子彈武器，核武不只改變了整個現代戰略的型態，後續也衍伸出「相互保證毀滅」。 原子彈威力已夠大，為何還要研發威力更強的氫彈？這跟原子彈的技術有什麼不同？ 電影真實還原戰後麥卡錫主義的政治鬥爭，究竟當年共產黨的威脅有多嚴重…

2023-08-02 13:59