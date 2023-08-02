國防部：將領人事依程序完成評選 檢討最適人員調任
後備指揮部指揮官傅正誠、國防部次長房茂宏、政戰局長楊安將陸續屆齡退伍，牽動將領異動，近期人事傳言紛飛。國防部今天表示，人事會依程序完成評選與薦報，檢討最適人員調任。
國防部表示，國軍各項人事調任作業，均依陸海空軍軍官士官任職條例等規定，綜合考量職務屬性，任務執行需求及人員經管歷練等因素，依程序完成評選與薦報，檢討最適人員調任。
媒體報導因應9月將領退伍傳出異動者，包括澎湖防衛指揮部指揮官劉協慶傳，接任後備指揮部指揮官，澎防部指揮官由國防部作計室聯合作戰計畫處處長林文皇少將接任，晉升中將；陸軍政戰部主任陳育琳接任政戰局長。八軍團副參謀長余劍峰調任陸軍官校校長，也解讀有政治因素，部分人事異動遭當事人否認。
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