海軍「北拖待救」資深名艦 大台艦今日除役

因應海軍「安海計劃」舷號571的新型救難艦將成軍，海軍知名的資深救難艦大台軍艦（ATF-563）今天在高雄新濱碼頭舉行除役典禮。大台艦是台美斷交後美方第一艘交予我國表示友誼的軍艦，經常泊於基隆執行「北拖待救」戰備任務。

根據國防部史政編譯局記載，大台艦原是為一艘救助艦，由美國南卡洛琳州Charleston S.B &D.D公司建造，1945年12月20日下水成軍，在美服役時艦名為Shakor，編號為ATF-162，經常於世界各地訪問，執行拖帶救難作業及擔任太平洋艦隊靶船，曾執行美軍史上最長程共計11300浬的拖帶任務，以及援救DD824、AD362等艦的救難任務。1976年曾在蘇格蘭海域打撈F-14噴射戰鬥機，每次均能達成任務，成效卓著。

國防部記載指出，大台艦是1980年（民國69年）美國政府批准售予我國，同年10月4日由荷蘭拖船拖帶該艦離開華盛頓州羅佛港啟航返國，途經巴拿馬運河、夏威夷群島，連續航行72天，於民國69年12月15日安抵國門。同年12月19日於高雄新濱碼頭，由海軍總司令鄒堅上將主持成軍命名典禮，命名為「大台」，編號ATF-563號。隸屬於勤務艦隊。

大台艦是台美斷交後美方第一艘交予我國表示友誼的軍艦。該艦自成軍後即擔任拖帶靶船、拖救船難等任務，並先後參加聯興、海鯊、獵鯨等演習任務。民眾經常見其泊靠在基隆西碼頭執行「北拖待救」戰備任務，必要時須緊急出海執行艦艇援救。

好萊塢軍事電影「怒海潛將」中描繪的美國海軍第一位黑人潛水員卡爾.布拉西爾士官長，曾在大台艦前身Shakor艦服役。

大台艦一般諸元：艦長：205呎。艦寬：38.5呎。 載重：1731噸。輕載：1235噸。吃水：17呎。 速率：最高15節、巡航12節。續航力：13800裡。 人員編制：軍官11員、士官兵76員；武器：40公厘單管砲1座；50機槍2座。

今日除役儀式結束後，大台艦隨後被拖帶至旗津碼頭。