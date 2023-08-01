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分隊長深夜和女學生共處！國防部電展室爆風紀案 內部人超不爽這件事
國防部電訊發展室發生分隊長和女學生多次深夜獨處一室的風紀案，單位被質疑輕罰了事，内部因此向媒體爆料。電展室今日堅稱兩人獨處是為研討翌日值星勤務，涉違性別分際規範部分，已依規定懲處調職。
媒體報導，電展室科訓中心詹姓分隊長擔任管理新進男女學員的隊職官，遭檢舉利用職務之便追求Y性女學員，2人並曾多次深夜至凌晨時分在營內庫房閉門不開燈長時間獨處，遭監視器錄下，遭軍内分向國防部檢舉，部隊將兩人分記申誡、調職了事，而且女學員常無故放榮譽假，引發不滿，全案因此向媒體披露。
對此，電訊發展室今天表示，科訓中心詹姓前分隊長與女學生於5月23至25日，因研討翌日值星勤務，未掌握作息時間，衍生深夜獨處情事，涉違性別分際規範；另查女學生年度迄今榮譽假計施放4次，均依規定簽奉單位主官核定。
電展室表示，此案單位除將詹員立即調離現職，並依規定完成調查暨召開懲罰評議會，各核予兩員申誡一次；期間另檢派執行長駐點督導，電展室將持續加強兩性規範宣教，深化法紀觀念。
國防部電訊發展室是國內一級情報機關，布設天線場，負責攔截敵通訊、電子數據，並下截衛星偵照素材，國内外都有駐點，除領導幹部，軍士官來自專聘招募管道，因此有自訓班隊，電展室現任主任為海軍中將郭治國。
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