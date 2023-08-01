官兵反恐操演以透明玻璃門隱蔽遭炎上 憲兵首公開面對

憲兵指揮部聯合警方日前在漢光實兵操演中首度執行台北車站「關鍵基礎設施防護」作戰演練，一隊憲兵隊快速反應排官兵因為在東三門玻璃門後暫停準備衝入車站時，畫面呈現官兵在透明玻璃試圖「隱蔽」的不合理現象，遭到質疑。憲兵指揮部參謀長呂正芳今天表示，當時在玻璃門旁的憲兵預備隊，是在一個動態演練的狀態下，準備投入一樓大廳應援。憲兵感謝各界指導指教，會針對戰術訓練持續精進。

漢光39號實兵演習今上月26日凌晨首度在台北車站，以封站的方式執行「關鍵基礎設施防護」作戰演練，演習兵力集結憲兵、市警局與鐵路警察，現場還有便衣美軍現身。現場宛如警匪片場景在市中心區上演，受到關注。這也是台北車站自1989完工落成後，國軍首度在台北車站內驗證安全防護並實施反特攻演練。

但操演場景透過新聞曝光後，有一幕場景遭到民眾普遍質疑，操演一隊全副武裝準備進入台北東三門進行攻擊的官兵，似乎沒注意到自己採取掩蔽的「牆」，其實是車站大廳的玻璃門，動態根本被「敵人」看得一清二楚。更別說這些玻璃也沒有防彈效果，「掩蔽」等於吸引敵人攻擊。在網路社群遭普遍質疑。

據了解，這隊官兵是憲兵隊附屬的快速反應排。

國防部今天舉行記者會，面對詢問，憲兵參謀長呂正芳表示，這次演練中主要是因照敵情，針對台北車站作一想定仿真設計，由鐵路警察實施現場狀況的掌握，並由憲兵部隊實施應援。

他說，當天操演實施情況，是車站一樓由鐵路警察與主力部隊已針對敵情予以排除並掌控，在地下室部分當時則正由台北市警察局的霹靂小組進行最後一個狀況的排除。呂正芳說，當時在玻璃門旁隱蔽的部隊，是憲兵後續的預備隊，當時是在一個動態演練的狀態下，準備投入一樓大廳應援。