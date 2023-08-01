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日防衛白皮書關切台海 國防部：推動共同應對中共威脅

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部整評司淨評估處視察史奇良。圖／國防部
國防部整評司淨評估處視察史奇良。圖／國防部

日本防衛省通過2023年防衛白皮書，將中共定位為最大的戰略挑戰，其中明載共軍軍事行動威脅台海穩定。對於日本提出這項看法，國防部今天表達歡迎也肯定國際社會持續關切台海安全的立場，而國防部在持續強化國防整備同時，也會持續推動與我理念相同國家的軍事安全合作，共同應對中共威脅。

國防部今天召開記者會，針對美國國會提出的促進台灣和平法案，國防部戰規司戰略研析處處長吳慕樵表示，美國國會對我國家安全的關切，國防部立法場表達尊重與感謝，但按法案立法進度，目前仍在提案階段，後續仍待表決通過，進入兩院協商達成一致版本，交由美總統簽署後才會生效，針對此案後續發展，國防部會持續掌握。

而日本防衛省通過2023年防衛白皮書，將中共定位為最大的戰略挑戰，其中明載共軍軍事行動威脅台海穩定。對此，列席的國防部整評司淨評估處視察史奇良表示，我方可觀察到近年中共軍事大量不斷擴張，加上在周邊地區包含台海、南海與東海進行灰色地帶侵擾，已讓國際各國表達高度關切。

他進一步指出，對於日本提出這項看法，國防部的立場表達歡迎也肯定國際社會持續關切台海安全，國防部在持續強化國防整備同時，也會持續推動與我理念相同的國家的軍事安全合作，共同應對中共的威脅。

記者會現場還有媒體關切，國軍漢光演習實兵操演期間，台灣持續受到共軍艦襲擾，空軍如何應對？空軍參謀長曹進平回應表示，空軍各項演習都依照最新敵情威脅作實戰場景設計，空軍每次演習科目中都充分結合共軍當前威脅情況設計。他說，共軍軍備發展快速，敵情威脅持續嚴峻，空軍各項行動都將按照戰備規定與準據確實執行，保持密切應對。

而外媒報導中共火箭軍因紀律問題遭到整肅，在會中也被提及，要求國防部表達看法。國防部發言人孫立方回應表示，國防部對於敵情掌握與分析都是以非常嚴肅、審慎、縝密的態度執行情蒐與分析，中共火箭軍對我國國家安全有相當大威脅，自然也是國軍重點情蒐與掌握動態的目標對象之一，有關其人事的調動的動態，國軍情研單位有相當深入的掌握，但他公開沒有其他評論。

國防部 中共 共軍

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