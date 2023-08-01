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雙座機延壽單座機有裕度 空軍宣示幻象機隊再服役廿年

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍參謀長曹進平。圖／國防部
空軍參謀長曹進平。圖／國防部

針對空軍幻象機隊將延壽的問題，空軍今天公開作出宣示，現階段針對雙座機展開的延壽評估，未來延壽完成後，後續將可再服役廿年，而單座機相對在機體使用時間上則還有相當裕度。他說，機隊目前運作良好。

空軍新竹聯隊現有54架幻象戰機，包括單座機45架、雙座機9架，主要負責包括首都在內的北部6縣空防衛戍任務，機隊1997年服役至今已近26年，至今不管是機體、雷達、飛彈都面臨消失性商源零附件缺乏與逾壽的窘境。本月空軍與達梭原廠簽約，針對9架雙座機進行延壽評估驗證，全案預計2026年7月完成。

對此空軍司令部日前表示，幻象機服役迄今已屆中壽期，空軍依機隊管理需求委請原廠執行延壽評估。此案合約預算約1億5000萬餘元，預於2026年完成後，幻象機體服役時間可再延長約20年。

但雙座機既已宣示延壽，單座機延壽繼續運用的可能性大增。國防部今天舉行記者會，對於幻象機隊延壽問題，空軍司令部參謀長曹進平表示，幻象機隊到目前為止運作情況維持得都很好，是整體空防重要角色，

他說，但整個機隊從服役、接收至今已接近中壽期，因此飛行的機體時間已到達設計的時間，因此空軍按原廠建議、也是機隊修護管理中非常重要的動作，針對雙座機來作延壽評估，延壽完成後，按照機體結構時間，預估可以再使用20年左右。

至於單座機會否也需要展開延壽？曹進平沒有正面回應。他說，現階段之所以針對雙座機執行延壽，是因為幻象機隊裡單、雙座機各自擔負不同任務，雙座機在許多重要任務及換裝、訓練的使用頻率比較高，機體使用時間比較快，而單座機相對在機體使用時間還有相當的裕度。因此在雙座機完成評估後，後續使用時間都還在廿年以上。

而傳國防預算案明（2024）年將增加300億元、總額逼近400億元，國防部主計局財務會計處處長陳韋廷表示，目前預算仍在行政院查審中，國防部後續將針對行政院所核列額度來作審慎編列，對媒體報導額度不予評論。

空軍 國防部 行政院

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