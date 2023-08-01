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基隆彈庫爆炸七輕傷官兵今出院 陸軍肯定部隊戰傷救護

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍參謀長陳建義。圖／取自國防部直播
陸軍參謀長陳建義。圖／取自國防部直播

陸軍基隆彈藥分庫日前發生120公厘迫擊砲爆炸案，7名輕傷官兵今天出院，另2名重傷官兵將持續住院接受傷口清創與植皮手術。國防部今天表達彈庫依戰備需求設置，不會搬遷的立場。

國防部今天舉行記者會，說明空軍清泉崗基地開放內容。會中有媒體關切彈庫爆炸案後續處理。除地方有民代主張彈庫必須搬遷外，還有網友指稱案發時部隊疑未使用官兵隨身急救包中的止血帶實施傷員救護，甚至有部隊下令急救包是裝檢裝備平時不得使用等情。

列席的陸軍司令部參謀長陳建義表示，針對外界關切軍中急救包止血帶使用議題，軍方以正面態度看待外界對國軍的關心，但他說要以邏輯看待，任何軍品獲得都有相關管理規範，單兵戰傷急救包獲得後，必然有相關管理機制，但不會列竹只受檢查而不可使用的狀況，不會有任何一個幹部去下令作這樣（只能裝檢用）的要求。

至於外界指彈庫爆炸案發生當時，官兵是以自購的止血帶自救。陳建義說，每個單位在醫務所或高風險作業場域都配置有連隊救護箱，裡面都有兩個止血帶與相關止血紗布、藥品，7月24日意外事件發生當下，是由當日彈檢的洪姓士官長和另位張姓士官運用個人自購的止血帶與連隊急救箱的止血帶來作大出血的處置。

陳建義說，洪姓士官長自購的止血帶，是因他完成單兵戰傷救護人員，他基於自己的工作需要與反覆訓練，因此自購，但並沒有幹部要求他去購買。當日單位完成EMT與戰傷救護士官能在緊急情況下派上用場，對大出血作出處置，給予正面肯定。

至於基隆彈庫搬遷問題，後次室軍品整備處處長陳春忠表示，國軍彈藥庫選址都是依作戰需求經過慎密全面檢討而設置；而為降低對周邊百姓影響，已將鄰近民宅的庫房改囤輕兵器彈藥等不具危險性的軍品，後續將以最大誠意持續與市政府與居民溝通。

軍醫局衛勤保健處處長施宇隆表示，爆煌案中兩名重傷士官已接受積極手術治療，生命徵象穩定，未來還要繼續進行傷口清創與植皮手術，另七位輕傷官兵預計今天辦理出院，後續安排門診追蹤複查。

陸軍司令部今天表示，依目前查證結果，尚無發現是因為環境、作業紀律及人員訓練因素所致。全案續由檢察署、中科院、軍備局及理工學院等專業單位鑑處釐清肇因。

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