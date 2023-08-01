快訊

司法過勞問題不減 現任法官提這三大解方

痛失4子寫日記卻遭檢舉謀殺 她是悲傷母親或最毒殺手？

AI概念股火燙燙！存股ETF存成飆股 風雲王者站上巔峰

空軍清泉崗基地八月營區開放 安排中美混合團文物特展

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍8月12日台中清泉崗營區開放民眾接駁資訊。表／空軍提供
空軍8月12日台中清泉崗營區開放民眾接駁資訊。表／空軍提供

國軍將在新冠肺炎疫情趨緩後，舉行首次營區開放活動。國防部上午舉行記者會，說明將在8月12日於空軍台中清泉崗基地舉行的營區開放活動內容，同時公布活動推展影片。屆時將有十餘項國軍陸空主戰裝備將進行動態、靜態展示，規模盛大。

空軍第三聯隊聯隊長吳杏先少將在會中表示，空軍與台中市政府合作，清泉崗營區開放活動將於8月12日（星期六）9時起至16時於清泉崗基地舉行，活動項目將有雷虎小組特技操演、各型主力戰機性能展示、各型戰機編隊衝場、三軍儀隊暨空軍軍樂隊、地面靜態裝備陳展、園遊會、民間學校熱舞表演及儀隊操演。空軍將在高鐵站等地為民眾安排接駁車輛進場與離場，呼籲將前往參加活動的民眾注意空軍公布相關資訊。

他表示，這項營區開放活動，展現國軍建軍備戰成果，增進與民眾接觸及良性互動，凝聚民眾向心，激發全民國防意識，團結全民防衛力量。

空軍清泉崗基地過去曾由美軍駐防，目前駐防清泉崗的空軍三聯隊是中美混合團一員，今年則是該團80週年紀念，吳杏先表示，在基地中雨天備案的第二棚廠中，空軍將安排中美混合團在台運作時的文物特展。

空軍8月12日台中清泉崗營區開放靜態展示軍備項目。表／空軍提供
空軍8月12日台中清泉崗營區開放靜態展示軍備項目。表／空軍提供

空軍 清泉崗 國軍

延伸閱讀

幻象雙座機延壽 空軍司令部：可再延用廿年

陸軍官校新校長 維吉尼亞軍校畢業

漢光實兵後國軍將領異動 八十年班首位中將劉暐欣出列

獨／營區爆炸斷臂洪姓中士醒了 右手能寫字詢問同袍傷勢…旁人動容

相關新聞

空軍清泉崗基地八月營區開放 安排中美混合團文物特展

國軍將在新冠肺炎疫情趨緩後，舉行首次營區開放活動。國防部上午舉行記者會，說明將在8月12日於空軍台中清泉崗基地舉行的營區...

基隆彈藥庫迫砲彈爆炸案 陸軍：非作業紀律或人員所致

針對陸軍三支部基隆彈藥分庫日前所發生的120公厘迫擊砲爆炸案，陸軍司令部今天表示，依目前查證結果，尚無發現是因為環境、作...

美國軍援 台灣烏克蘭模式差很大

美國白宮28日宣布將提供台灣3.45億美元軍事援助，這是美台斷交以來，美國總統首次援引「提撥權」軍援台灣，部分台灣媒體與學者專家分析，拜登政府是比照「烏克蘭模式」辦理，但兩者時空背景及引用法條有所差異，政治意涵不同，不宜簡單類比，甚至過度解讀。

瑠公圳命案／1961年分屍案涉空軍將領 蔣中正焦頭爛額 白團、中情局也協助調查

1961年2月蔣中正總統正忙著秘密籌畫軍事反攻大陸，他頻繁前往偏遠三峽郊區，進行所謂的「國光計畫」。然而就在那時，台北市台灣大學旁瑠公圳卻發生了一起分屍命案，還一度涉及空軍將領，造成全台轟動。蔣中正不得不挪出時間，5度召見警備總司令黃杰了解案情，2度主持情報會議討論命案偵辦進度，批評辦案人員無能。 這起戰後台灣第3件分屍案，因受害婦女身分不明，偵辦進度遲無進展。當時在台灣的美國中情局官員、日本白團也都對偵辦命案提供了協助。而分屍命案不免有神鬼之說，同年3月28日，有民間人士在屏東求神問卜，神明指示3周內可破案，不料全案就在這時突然峰迴路轉...

美對台軍售 擬不限防禦武器

繼參議院後，美國跨黨派眾議員近日提出「透過實力促進台灣和平法案」，要求美方優先處理對台軍售案，並將修改台灣關係法，停止限...

海軍政戰高層人事異動拍板 林傳盛接任艦指部政戰主任

經海軍司令唐華核定，海軍艦隊指揮部政戰主任馮國維接任海軍司令部政戰副主任一職，遣缺將由海軍陸戰隊政戰主任林傳盛接任；陸指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦