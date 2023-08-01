空軍清泉崗基地八月營區開放 安排中美混合團文物特展
國軍將在新冠肺炎疫情趨緩後，舉行首次營區開放活動。國防部上午舉行記者會，說明將在8月12日於空軍台中清泉崗基地舉行的營區開放活動內容，同時公布活動推展影片。屆時將有十餘項國軍陸空主戰裝備將進行動態、靜態展示，規模盛大。
空軍第三聯隊聯隊長吳杏先少將在會中表示，空軍與台中市政府合作，清泉崗營區開放活動將於8月12日（星期六）9時起至16時於清泉崗基地舉行，活動項目將有雷虎小組特技操演、各型主力戰機性能展示、各型戰機編隊衝場、三軍儀隊暨空軍軍樂隊、地面靜態裝備陳展、園遊會、民間學校熱舞表演及儀隊操演。空軍將在高鐵站等地為民眾安排接駁車輛進場與離場，呼籲將前往參加活動的民眾注意空軍公布相關資訊。
他表示，這項營區開放活動，展現國軍建軍備戰成果，增進與民眾接觸及良性互動，凝聚民眾向心，激發全民國防意識，團結全民防衛力量。
空軍清泉崗基地過去曾由美軍駐防，目前駐防清泉崗的空軍三聯隊是中美混合團一員，今年則是該團80週年紀念，吳杏先表示，在基地中雨天備案的第二棚廠中，空軍將安排中美混合團在台運作時的文物特展。
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