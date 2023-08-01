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美對台軍售 擬不限防禦武器

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國跨黨派眾議員近日提出「透過實力促進台灣和平法案」，要求美方優先處理對台軍售案，並將修改台灣關係法，停止限制售台武器須為防禦性質。路透
美國跨黨派眾議員近日提出「透過實力促進台灣和平法案」，要求美方優先處理對台軍售案，並將修改台灣關係法，停止限制售台武器須為防禦性質。路透

繼參議院後，美國跨黨派眾議員近日提出「透過實力促進台灣和平法案」，要求美方優先處理對台軍售案，並將修改台灣關係法，停止限制售台武器須為防禦性質。

中央社報導，民主黨籍眾議員巴帕斯與共和黨籍眾議員班克斯七月廿八日聯合提出眾院版「透過實力促進台灣和平法案」，盼在中共侵台威脅升高之際，強化美國對台支持。

共和黨籍參議員魯比歐六月十四日已率先提出參院版「透過實力促進台灣和平法案」。

過去四十多年來，由於「台灣關係法」限制，美僅能提供防禦性武器給台灣。法案將修改相關限制條文，授權美國行政部門提供「有助台灣嚇阻中國人民解放軍侵略的武器」，為台灣取得攻擊性武器奠定法律基礎。

針對美國對台軍售交付延宕達一百九十億美元（約台幣五九五二億元），法案提出一系列加快對台軍售措施，包括要求美國國防部長每年檢視美方防衛台灣作戰計畫，依此擬定一份事先批准、優先售台的軍事平台、科技與裝備名單。此外，法案要求承包商優先製造售台軍事項目，不論合約簽訂順序為何。

在其他方面，法案要求美台進行常態性軍演、訓練與專業交流，並指示美國財政部成立「台灣重要彈藥添購基金」，每年挹注至多廿億美元，確保美國盟友在發動拒止任務捍衛台灣主權與領土前，擁有足夠彈藥庫存。

根據美國立法規則，法案須通過相關委員會審議，並在眾參兩院過關，才能遞交總統簽署後生效。

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