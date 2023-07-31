海軍政戰高層人事異動拍板 林傳盛接任艦指部政戰主任

經海軍司令唐華核定，海軍艦隊指揮部政戰主任馮國維接任海軍司令部政戰副主任一職，遣缺將由海軍陸戰隊政戰主任林傳盛接任；陸指部政戰主任一職則由海軍司令部政綜組長洪聖輝上校升任，並晉升少將，人事將於8月1日生效。

海軍司令部政戰副主任蘇世霖少將於7月1日屆齡退伍，相關人事異動早已議定，傳因考量由文宣、政綜或公共關係系統的政戰上校來接任陸戰隊主任，舉棋不定下，全案一度延宕。最後決定由保防出身的洪聖輝接任。