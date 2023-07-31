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海軍政戰高層人事異動拍板 林傳盛接任艦指部政戰主任
經海軍司令唐華核定，海軍艦隊指揮部政戰主任馮國維接任海軍司令部政戰副主任一職，遣缺將由海軍陸戰隊政戰主任林傳盛接任；陸指部政戰主任一職則由海軍司令部政綜組長洪聖輝上校升任，並晉升少將，人事將於8月1日生效。
海軍司令部政戰副主任蘇世霖少將於7月1日屆齡退伍，相關人事異動早已議定，傳因考量由文宣、政綜或公共關係系統的政戰上校來接任陸戰隊主任，舉棋不定下，全案一度延宕。最後決定由保防出身的洪聖輝接任。
馮國維是政戰學校79年班畢業，行事作風備受海軍高層將領信任，由於任職期間海軍256戰隊派遣人員投入潛艦國造，為掌握人員，馮也是少數深入掌握潛艦國造軍方從業人員狀況的將領。林傳盛則是政戰學校80年班畢業，行事向來以靈活圓融著稱，不但是海軍圈中受到兵科將領肯定的政戰幹部，他曾任政戰局政綜處長，協理國軍政戰人事，處事公允的程度，也受到各軍種政戰幹部好評與信服。
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