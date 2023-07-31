島上菜肉存量有多少 外島防區戰情回報新要項

國防部表示，陸軍司令部已令頒「外離島副食品緊急供補標準作業程序」，馬防部要求各防區伙食團每日檢討冷凍副食品存量，並透過戰情回報冷凍副食品存量管制表，避免乏副食；同時加強教育新兵，吃軍用罐頭是外島生活一環。

今年3月間馬祖防區因缺乏肉品，莒光駐軍吃了數日白飯加罐頭，防區軍事訓練役士兵竟到沙灘寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」等「求救」言論，輿論嘩然，引發國防部長邱國正親自道歉承諾改善。

審計部介入調查此事，作出「陸軍辦理物資委商附搭民輪運輸作業管理未盡妥善，亟待檢討改善」的結論。

審計部在決算報告中指出，陸軍馬祖防衛地區指揮部副食品供應來源為基隆副供站及現地採買，並以主副食品輔以軍用罐頭料理餐食，軍租貨輪每10天運抵南竿，再分送各島，以滿足單位經補需求。

但審計部表示，陸軍後勤指揮部辦理物資前運作業對於合約船舶因故無法履約時的應變機制不足；而莒光守備大隊僅透由後勤會議、幕僚聯繫等反映問題，未落實各反映管道機制；馬防部明知延航已影響基本食勤供應，卻未掌握莒光守備大隊應處作為，及時啟動島際間平衡調撥機制，並協助所屬向陸勤部反映協處。

審計部進一步表示，西莒伙食團未依規定參考前1年當月及3個月平均批次銷貨數據以投單，審酌附搭民輪運輸存有天氣不佳及船隻損壞等延航風險，積極運用歷次運補作業備妥應有的副食儲量。而新兵調適教育亟待加強等情事。

國防部則回應說，陸勤部囿於原契約商源受限及規範約束力不足，已於112年4月18日完成新約簽訂，後續將管制執行每月召開外島運輸協調會，針對外島地區運補需求律定次月份航次，並於各航次發航前5日，參考天氣預報掌握運補情形，並完成水運督導紀錄，並要求廠商補附延航事故憑證相關佐證備查。

國防部表示，陸軍司令部已令頒「外離島副食品緊急供補標準作業程序」作為應變處置作業依循，馬防部現已要求各伙食團每日檢討冷凍副食品存量，並透過戰情回報冷凍副食品存量管制表，以有效管制冷凍副食品存量及下次運補期程，以利即時掌握與協處。

國防部說，馬防部各守備大隊長每2週配合航班定期召開食材投單下訂審查會議，檢視投單狀況。另已由陸勤部副供中心於「副供管理資訊系統」設定預警功能，主動管控各採買單位下訂頻次與間隔及比對出貨時間，如有發現異常即警示單位啟動應變機制，避免類案再發生。

國防部表示，陸軍司令部已持恆由各級幹部運用各種集會宣導，在外島新兵調適教育及日常各項教育時，說明膳食軍用罐頭即為外島部隊日常生活與訓練的一環，使官兵充分了解外島部隊型態。