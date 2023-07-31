國造輕重型狙擊槍研發延宕 影響國軍狙擊戰力整備

國軍採用自行研製的國造狙擊槍，研發測試進度持續延宕，7.62公厘T108半自動狙擊槍含狙擊鏡交貨日期，從原規劃的111年12月10日，延至112年11月30日，12.7公厘重型狙擊槍含狙擊鏡交貨期程則尚未訂定，且其附屬裝備夜視鏡須延至113年6月30日才能交貨，預算執行期程則延至113年。審計部批評影響國軍狙擊戰力整備。

審計部透過決算案表示，陸軍辦理輕重型狙擊槍委製案，未依整規書所訂通過初期作戰測評，即與軍備局205廠簽訂委製協議書。

國防部108年9月5日核定國軍輕重型狙擊槍整體獲得規劃書。效益分析風險評估項目載述，此案各型狙擊槍若採委製方式獲得，需以裝備通過初期作戰測評為前提。經查陸軍辦理狙擊槍建案規劃執行情形。

陸軍司令部於109年5月29日與205廠簽訂委製協議書，其中7.62公厘T108輕型狙擊槍（含半自動及手栓式）於110年3月16日方才通過初期作戰測評，12.7公厘重型狙擊槍截至審計部今年4月21日查核日止，仍未通過初期作戰測評，與整規書規定不合。

審計部表示，7.62公厘T108半自動狙擊槍含狙擊鏡交貨日期，從原規劃的111年12月 10日延至112年11月30日；12.7公厘重型狙擊槍含狙擊鏡交貨期程則尚未訂定，且其附屬裝備夜視鏡須延至113年6月30日才能交貨，預算執行期程則延至113年，全案於111年度決算保留金額達8億6467萬餘元，占委製金額88.70％，影響國軍狙擊戰力整備。

國防部回應表示，已請陸軍司令部依照國軍軍事投資建案作業規定，擬訂委製協議書簽訂時機、建案規劃、時程及預算編制精進作法，並將此案納入建案作業講習案例宣導，以避免類案再生。