【重磅快評】透明玻璃掩蔽的憲兵 暴露哪些國防問題？

漢光卅九號演習的實兵科目，上周熱熱鬧鬧在全台各地展開。其中憲兵26號凌晨舉行的「關鍵基礎設施防護」，場景就在台北市中心的火車站大廳。依據軍方文案，演習想定是模擬敵軍偽裝旅客進入，意圖控制車站，並劫持大批民眾。憲兵211營接獲命令後，立即開設前進指揮所，偕同衛戍區守備部隊，殲滅敵特攻及應處突發狀況，成功奪回重要交通樞紐。

宛如警匪片的場景，就在市中心區上演，自然引起關注。然而媒體新聞上架後，很快就被民眾質疑：準備衝入門內進行攻擊的官兵，似乎沒注意到自己採取掩蔽的「牆」，其實是車站大廳的透明玻帷幕，動態根本被「敵人」看得一清二楚。更別說這些玻璃也沒有防彈效果，如此「掩蔽」，簡直等於吸引敵人對自己攻擊。

台北車站等重要公共設施，平常車水馬龍，演練反恐或反特攻，都容易影響交通，甚至驚嚇民眾。當天憲兵在車站模擬攻堅，應該也是頭一遭，因此習慣於平日自身訓練場的習慣，在牆後掩蔽觀察，沒注意到這次的「牆」完全不能發揮掩蔽保護自己的效果。然而，當真要執行作戰任務時，當然不是在自家訓練場，透明玻璃沒有掩蔽效果，這種最基本的常識都忽略。這不免讓人懷疑，相關幹部的戰術素養。

因此問題是，當時奉命參與操演的官兵，因為早就知道戲碼腳本，所以專注的只是把既定流程走完，大家都知道，在什麼地方才會與「歹徒」交火，在還沒到達對方會還擊的「劇情點」之前，所有的動作，老實說只是擺樣子，讓旁邊圍繞的記者好取景。

進一步說，漢光演習模擬的，是中共對台發動戰爭。一旦解放軍決定攻台，會不會派出特戰兵力滲透，協同已經潛伏在台灣的第五縱隊，對軍事設施或公共設施進行騷擾與破壞？答案自是非常可能。台北車站身為三鐵共用的交通要點，被列為攻擊目標，也有道理。但此時敵人的目標，是策應正規軍發動入侵作戰，應該採取破壞公共設施，例如破壞車站電力、軌道等，就足以製造更多混亂與恐慌。至於大張旗鼓地劫持大量人質，屬於須藉暴力手段向大眾宣告訴求的恐怖分子，絕非配合共軍犯台的理想作為。無怪乎坊間媒體報導時，往往都將想定改成了「反恐」。

兩岸局勢緊張，國防議題自然格外引人矚目。面對漢光演習這種年度大事，各單位都想向長官與社會大眾，證實自己的存在價值，這是人情之常，完全不應責怪。問題是，如果想定的作戰方式，根本一廂情願、天馬行空；在眾目睽睽下採取的動作，又輕易被「抓包」，帶有明顯不合理的瑕疵。如此結果，對於民眾對國防與國軍的信心，到底是正面還是負面的影響呢？