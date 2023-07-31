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幻象延役 性能若未提升被批「二兵打士官長」

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
幻象2000戰機。圖/軍聞社
幻象2000戰機。圖/軍聞社

空軍耗資一億五千萬餘元，自今年六月起開始針對新竹基地九架機體即將屆壽的幻象2000-5雙座機，實施結構安全延壽評估，昨宣示將延用廿年，空軍也已請原廠開始評估單座機雷達、電戰系統與發射架構型與性能提升方案。

但空軍前副司令張延廷提醒，國防預算額度緊湊，幻象戰機作戰效益低落，若只是欲以軍事籌碼換取對法國的局部外交政治價值，沒有必要。

空軍新竹聯隊現有五十四架幻象戰機，機隊一九九七年服役至今已近廿六年。本月空軍與達梭原廠簽約，針對九架雙座機進行延壽評估驗證，全案預計二○二六年七月完成。

張延廷說，面對空軍F-16V、IDF等機種都已升級，幻象若僅延壽而不升級，是本末倒置；沒有性能提升的幻象機面對共軍蘇愷卅、殲十七、十六等新銳共機，飛彈射程不若共軍，「等於二兵打士官長。」

張延廷研判，政府此舉可能迫於政治因素，希望藉此案與康定級艦升級，以軍事維持外交。但他提醒，在中國大陸採購兩百九十二架空中巴士客機後，法國已倒向中國大陸，我國以軍事牽制政治，還有多少價值？

空軍 幻象戰機 新竹

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