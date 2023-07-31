國防預算增幅 顯現瓶頸

明年度中央政府總預算將創歷史新高，其中國防預算擬編列近四千四百億元。學者指出，明年度國防預算編列數雖然可觀，但已出現「編列數增幅減半」與「作業維持預算可能無法足額編列」的現象，顯示國防支出的增加已遇瓶頸，未來可能出現花鉅資購入的武器卻沒足夠經費維修的窘境。

行政院長陳建仁上周主持明年度總預算審核會議，初步敲定明年度歲入二點七兆元，歲出約二點八八兆元，歲入歲出短差一千七百卅五億元，稅課收入約二點二兆元。全案預計八月廿四日行政院會通過後，送立法院審議。

在各部會預算方面，仍以國防部規模最大，比起今年擬增加近三百億元，約四千四百億元。衛福部因應後疫情、少子女化等政策，將編列逾三千億元；交通部、經濟部也爭取超過千億元。

行政院表示，明年度總預算都還在籌編階段，後續仍待調整和協商，將於八月上旬向蔡英文總統報告後，才會最後拍板。

對於明年度國防預算編列現況，國防部截至記者截稿前暫無回應。國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲則表示，二○二四年國防預算「編列數」雖然可觀，但已出現「編列數增幅減半」與「作業維持預算可能無法足額編列」的現象，顯示國防支出的增加已開始遭遇瓶頸，甚至可能在若干年後出現花鉅資購入的武器卻沒足夠經費維修的窘境。

揭仲指出，明年度國防部預算編列數四千四百億元，與今年度預算編列數四千一百五十一億元相較，約增加兩百四十九億元，增幅約六％。今年度國防部預算的編列數比去年度的編列數增加約四百廿五億元，增幅是十一％，這顯示在國防支出、尤其是武器採購支出節節攀升之際，國防預算的編列金額卻已出現瓶頸。