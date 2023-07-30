新年度國防預算案擬增300億元 揭仲：預算編列出現瓶頸

行政院編列明年度國防預算案，據傳擬比今年增加300億元之譜，達到4400億元規模。國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲今天表示，明年國防預算編列「編列數」雖然可觀，但已出現「編列數增幅減半」與「作業維持預算可能無法足額編列」的現象，顯示國防支出的增加已開始遭遇瓶頸，甚至可能在若干年後出現花巨資購入的武器卻沒足夠經費維修的窘境。

揭仲計算指出，明年國防部年度預算「編列數」4400億元，與2023年預算「編列數」4151億元相較，約增加249億元，增幅約6%。但2023年國防部年度預算的「編列數」4151億元，卻比2022年的「編列數」3726億增加約425億元，增幅是11%。換言之，2024年國防部年度預算與2023年相較，已出現增幅減半的情形，揭仲說，這可能顯示在國防支出、尤其是武器採購支出節節攀升之際，國防預算的編列金額卻已開始出現瓶頸。

揭仲進一步表示，在2024年國防部年度預算「編列數」僅增加249億元的情形下，2024年國防部的「人員維持費」受軍公教一體調薪4%，與九千餘名一年期義務役士兵將入營服役等因素的影響，勢必會有相當程度的增加；又因為「海馬斯」多管火箭系統與M1A2T戰車等軍售案將進入付款高峰期，使2024年「軍事投資」也可能增加的情況下，2024年的「作業維持」預算不排除會被迫「打折編列」，影響到國軍裝備的妥善與戰訓任務執行。

揭仲又說，在對美軍售開始進入付款高峰期，加上「海空戰力提升特別預算」與「新式戰機特別預算」絕大多數屬於「軍事投資」預算的情況下，若干年後國軍人員訓練與裝備維護等「作業維持」預算的需求數只會直線攀升；但在國防部年度預算的編列數現在就已遭遇瓶頸，「作業維持」預算又不適合編特別預算舉債支應，揭仲擔心若干年後，國軍年度「作業維持」預算恐將出現長期編列不足的情形，使國軍出現雖花巨資購入大量武器系統，卻無足夠經費去訓練人員、維護裝備的窘境。