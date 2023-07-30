國軍在職棒明星賽與選手捍衛主場 球迷觀眾大好評

一年一度的職棒明星賽，今（30）日在台中洲際棒球場舉行，中華職棒聯盟邀請國軍特戰官兵展示巨幅國旗，還首度安排作戰區指揮官率領八位在中共軍演期間捍衛領空、領海以及外島的第一線據點的官兵領唱國歌，獲得全場球迷熱烈掌聲。

國軍自108年開始參與職棒明星賽開幕儀式，已經成為許多球迷的期待，賽前紛在中職的群組留言詢問是否有國軍展護國旗的表演。

今日職棒明星賽前，聯盟與國防部共同安排作戰區中將指揮官章元勳與八位在中共軍演期間捍衛領空、領海以及外島的第一線據點的官兵，帶領滿場的觀眾齊聲高唱國歌，現場並由三軍旗隊與陸軍特戰指揮部官兵於場中展開巨幅國旗。

當三軍旗隊進場以及特指部官兵展開巨幅國旗的時候，獲得全場球迷的熱烈掌聲，整個洲際棒球場瀰漫濃厚的愛國氛圍。

軍方認為，面對中共時常散佈不利國軍訊息的認知作戰攻勢下，國防部「接地氣」與社會連結，積極爭取讓官兵展現自信的機會，除與職棒選手共同營造攜手「捍衛主場」的意象外，也希望藉此爭取民眾好感與支持度。