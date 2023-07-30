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美援台3億武器？ 專家：保養成本要匡列

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對美國直接軍援我國3.45億，學者受訪指出，背後還有人事、保養等相關成本，美軍援背後仍有一定代價。（Photo from U.S. Army FB Fanspage）
針對美國直接軍援我國3.45億，學者受訪指出，背後還有人事、保養等相關成本，美軍援背後仍有一定代價。（Photo from U.S. Army FB Fanspage）

「沒有任何一項軍購是免費的！」針對美國29日直接軍援台灣3.45億美元，淡江戰略所副教授黃介正30日受訪時肯定美國援助可提升台灣自衛能力，但後續還有軍備保養成本、教官人事費等費用，因此不會是完全免費的軍購。他也呼籲政府在軍購上保持自主性。

美國29日宣佈對我國直接軍援3.45億美元，白宮表示軍援案包括協助台灣防衛、教育和訓練。外界推測主要內容可能包括刺針防空飛彈、標槍反戰車飛彈與4架MQ-9無人機等軍需。

強化軍訓援助

民進黨立委羅致政表示，美國對台灣的軍事援助，是建立在美國對台灣軍事需求的評估上，將會援助台灣的軍備，包括交貨時間拉長的，還有美國考量提供台灣會形成「即戰力」的軍事武器。此外，過去在台灣對美軍購的部分較缺軍事訓練與服務，因此也有可能透過此次「總統撥款權」軍援。

民進黨立委王定宇則表示，拜登首度動用「總統撥款權」直接軍援台灣，具有2層意義，一是打臉目前台灣的疑美論，二是可解讀為美方樂見副總統賴清德8月中訪問巴拉圭時，順道過境美國，讓疑賴論一掃而空。王定宇說，這項軍援見證台美關係堅若磐石，以及台灣在印太區域的重要性。

美援非完全免費

對此，淡江戰略所副教授黃介正受訪時表示，美國在「對台軍售」(foreign military sales, FMS) 之外，提供台灣「軍售融資」(foreign military financing, FMF)，或是媒體報導的「軍事援助」(foreign military assistance, FMA)，目的都在於協助台灣提升自我防衛的能力，「這是好事，」黃介正說。

黃介正指出，美國透過FMF或FMA對其他國家提供軍事協助的案例很多，不過他也強調，即使是「類似贈予」的「軍事援助」，都不會是免費的。

無形間添加預算

黃介正舉例說，別人免費贈送你5輛賓士轎車與5輛法拉利跑車，你要(被強迫)編列超過10年的預算來養它們，包括：至少訓練超過兩倍會開這兩個車種的駕駛，他們的薪資與福利，停放並保護這些車輛的車庫，估算購買每年原廠的保養維修零附件，原廠技師來台提供顧問的機票食宿等等。

「簡單來說，免費的武器拿了以後，未來和多年的額外國防預算無形間也被『匡列』了。」黃介正直言，對於美國的軍購，台灣當然可以說不，看敢不敢說；台灣也不是沒錢買武器，是美國賣不賣而已：美國認為台海情勢嚴峻，台灣還是歌舞昇平；美國當然認為國防不廉價，政治人物則認為社福補貼更有票。

國防需更有主見

黃介正說，如果台灣不投資國防，美國就會來「幫」你投資。他提醒說，沒有睿智的國家情勢判斷，沒有共識的國家安全戰略，在選票決定論的條件下，要參選的政治人物與不需要選舉的國防菁英，觀點就有落差了。

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