聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳揆：美總統撥款權 支持台自我防衛重要工具
美國白宮美東時間廿八日宣布，提供台灣國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育，以援助台灣。總統府發言人林聿禪表示，感謝美國政府長期履行對台灣安全承諾，台美將持續深化緊密的安全夥伴關係，促進台海及印太區域和平、穩定及現狀。
行政院長陳建仁表示，感謝美國政府一直遵守台灣關係法以及「六項保證」來履行對於台灣自我防衛的承諾，總統撥款權是對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具，感謝美國能夠這樣來做，我方也會跟美國在安全上面保持密切的聯繫跟合作。
外交部表示，本案執行細節，外交部沒有評論，台美將持續深化緊密的安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及現狀。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言