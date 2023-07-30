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陳揆：美總統撥款權 支持台自我防衛重要工具

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰程遠述／台北報導
行政院長陳建仁。本報資料照
行政院長陳建仁。本報資料照

美國白宮美東時間廿八日宣布，提供台灣國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育，以援助台灣。總統府發言人林聿禪表示，感謝美國政府長期履行對台灣安全承諾，台美將持續深化緊密的安全夥伴關係，促進台海及印太區域和平、穩定及現狀。

行政院長陳建仁表示，感謝美國政府一直遵守台灣關係法以及「六項保證」來履行對於台灣自我防衛的承諾，總統撥款權是對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具，感謝美國能夠這樣來做，我方也會跟美國在安全上面保持密切的聯繫跟合作。

外交部表示，本案執行細節，外交部沒有評論，台美將持續深化緊密的安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及現狀。

美國 外交部 台海 陳建仁 台灣關係法

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