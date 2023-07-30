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1978年美停止軍援台灣後 指標行動

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國國會在「2023年度國防授權法案」中，授權拜登（圖）總統對台灣使用「總統撥款權」，額度10億美元。
美國國會在「2023年度國防授權法案」中，授權拜登（圖）總統對台灣使用「總統撥款權」，額度10億美元。

美國國會在「二○二三年度國防授權法案」中，授權拜登總統對台灣使用「總統撥款權」，額度十億美元。這是自一九七八年美國停止軍援台灣後，另一深具指標性的區域安全合作任務行動。

「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，ＰＤＡ）允許美國總統在緊急情況下，不需要國會批准就可以從美軍現有庫存提取武器、裝備或服務給台灣，省去軍售的冗長程序，加速軍事援助的交付，從批准到交付短的話只要幾天、甚至幾小時，這可以當作一項臨時措施，稍微緩解美國對台軍售交付延宕金額高達一百九十億美元的問題。

「撥款行動」（Drawdowns）為「國外援助法」授權美國總統可直接運用聯邦機構的庫存資源，進行國防物資暨相關技術服務的移轉，以支持外國政府或國際組織應對不可預見緊急情況，或滿足其他法律授權所要求的目的。

這幾年美國最常動用ＰＤＡ提供軍援的就是烏克蘭，迄今美國已四十三度動用ＰＤＡ援助烏克蘭國防物資，總金額近四百億美元。美國再次動用ＰＤＡ並將對象指向台灣，觀其時機，雖給予外界有依循「援烏模式」聯想，惟事實上，美國政府對於軍援台灣的決策考量，無論在整體區域情勢判斷、政策安全目的、援引法律及國會通過的法案授權條件等等，均與援烏行動不盡相同。

美國 軍售 庫存

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