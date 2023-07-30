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專家：美國將台灣視為準盟邦

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲。圖／聯合報系資料照片
國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲。圖／聯合報系資料照片

美國宣布提供台灣三點四五億美元軍事援助，國防軍事學者表示，對台軍援源自國防授權法，除軍事意義外，等於美國把台灣視為準盟邦，具戰略跟政治意義，更完整傳達美方的安全承諾。另名軍事專家則認為，美對台軍援，凸顯台海情況比想像中嚴重，此外國軍建軍備戰跟國際脫節嚴重，落後國際腳步太遠。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，拜登政府十度宣布對台軍售，這是第一次提供台灣軍援，從白宮備忘錄可發現，此次提升台灣法律地位，這次對台軍援除了軍事意義外，更重要的是形同把台灣視為「準盟邦」，鞏固對台灣安全的承諾，也具備法律授權。

蘇紫雲表示，美國將台灣視為「非北約主要盟國」，授權美國總統依「總統撥款權」（PDA）給台灣十億美元「超額防衛物資」（EDA），加速軍援交付，更能及時提供台灣所需的武器。

蘇紫雲說，美國國防安全合作署定義，原屬美軍自有裝備財產，在評估有多餘情況下，可列為移交盟邦的清單，其作業依「對外軍援法」與「軍備出口管制法」進行。

空軍前副司令張延廷則認為，美方提供軍援我方一定歡迎，但背後帶來的啟示代表台海情勢不同，台海情況比想像嚴重，因此受到許多國家關注，「只有我們的人民不緊張，原因在於政府不敢講實際情況，只會粉飾太平」。

張延廷表示，此次漢光演習完全沒有無人機，違反戰爭原則，從俄烏戰爭就能看出無人機的重要性，台灣建軍整備跟國際脫節，落後太多。即便美方軍援我無人機，後續的改裝、備用零件、事前人才訓練等相關費用，還是要由我方自行負擔。

美國 台海 俄烏戰爭

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