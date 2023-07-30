助台自我防衛 美對台軍援108億元

白宮廿八日宣布，提供台灣三點四五億美元（約新台幣一百○八億元）的國防防衛物資與服務、軍事訓練和教育，以援助台灣；白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，美國很認真看待協助台灣提升自我防衛能力的責任，這項立場不變，美國也會持續設法這麼做。

大陸國台辦發言人陳斌華昨晚表示，民進黨當局不斷乞求美國向其售武或提供軍援，強化與美軍事幻連，他們的所作所為正在把台灣變成「火藥桶」、「彈藥庫」，加劇台海兵凶戰危，並批評民進黨政府「倚美謀獨」，「如任由民進黨一條道走到黑，青年只能當炮灰」。

白宮宣布提供一百○八億元的軍事援助，這是拜登政府第一個重要軍援方案，以美國自身庫存來協助台灣對抗中國大陸的軍事威脅。而這項軍援案的內容，包括協助台灣防衛、教育和訓練。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，美國很認真看待協助台灣提升自我防衛能力的責任。（路透）

路透報導，美國擬提供台灣四架非武裝的ＭＱ─9Ａ無人機，英國金融時報（ＦＴ）報導，一名官員轉述援助將包含反裝甲和防空能力，另一名官員則說會有多領域感知能力，無法確認ＭＱ─9無人機是否包含在內。

法新社報導，這波援助的軍備將包含情報偵監設備與輕型武器彈藥，也可能包含其他項目。

美國國會議員在二○二三財年國防授權法中，授權美國總統拜登可動用總統撥款權，從美軍現有庫存撥出最多十億美元軍備物資或服務，提供給台灣。國務院官員表示，這項授權是美國持續協助台灣維持充足自我防衛能力的又一例證，符合美國的長期政策；拜登政府官員已清楚表明：「不認為侵台是迫在眉睫或不可避免」，因當前的嚇阻力量既真實又強大。

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）聲明表示，在中共尋求更進一步侵略時，很高興看到拜登政府贈送台灣亟需的武器物資，這應該更早做且做得更有力道。拜登政府始終擔心提供武器系統會造成局勢升級，實際上這只是會助長中國大陸國家主席習近平及其邪惡聯盟的野心；美國應該持續致力於提供防衛物資，讓台灣能維持嚇阻與自我防衛能力。