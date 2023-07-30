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祥豐彈藥庫遷移？鄭文燦：由國防部評估

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆祥豐營區彈藥庫爆炸造成9名官兵受傷案，周邊住宅區有安疑慮，遷移應有理性討論的空間。記者游明煌／攝影
基隆祥豐營區彈藥庫爆炸造成9名官兵受傷案，周邊住宅區有安疑慮，遷移應有理性討論的空間。記者游明煌／攝影

基隆祥豐營區彈藥庫爆炸9傷，2名士官斷臂，地方要求遷移聲浪四起，更因藍營議員呂美玲「討打說」受關注。行政院副院長鄭文燦昨到基隆參加活動，對於遷移問題，表示由國防部評估，每個問題都該理性討論，負責任的執政會考慮各種因素。

鄭文燦說，基隆祥豐營區彈藥庫是否考慮遷移，由國防部來評估，每個問題都該理性討論。基隆港區已做改造基本規畫，最近港警總隊也要西遷，其他改造方式包括港務局，國防部可做綜合評估。

鄭文燦說，基隆港對基隆人、台灣都非常重要，過去七年出口成長非常高，前總統馬英九時代每年出口金額是200億美金，到蔡總統已超過400億美金，可說基隆港是貨櫃出口大港。

鄭文燦還提及基隆郵輪轉型，今年郵輪旅遊恢復三成，明年會達八成，也會有更多高端遊客來到基隆，基隆正在呈現復甦情況，行政院會持續支持基隆捷運及基隆港區改造。

國防部日前表示，國軍彈庫基於戰備需求，彈藥實施分囤，基隆分庫負責基隆及台北地區三軍彈藥勤務支援，功能極重要，自2009年起，已將鄰近道路民宅庫房，改放不具危險軍品，並使彈藥庫儲位置，與居民保持安全距離，將持續與市政府及居民溝通。

至於呂美玲因彈藥庫爆炸案，嗆民眾「你討中共打」及「給中共照顧」論述，引發各界指責，她前晚宣布退出國民黨，但原定昨要對外說明卻取消，她說先沉默，而黨部表示尊重。

政壇盛傳呂要入民眾黨，民眾黨前秘書長謝立功布局參選立委，要求黨中央查明對外公布，減少對黨的傷害。呂先前曾表示沒有要加入民眾黨，昨未進一步說明。

基隆港 國防部 鄭文燦

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