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美援台3.45億元軍備 外交部：謝美履行對台安全承諾

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
白宮28日宣布，提供台灣3.45億美元的國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育，以援助台灣。本報資料照片
白宮28日宣布，提供台灣3.45億美元的國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育，以援助台灣。本報資料照片

美國白宮美東時間28日宣布，提供台灣3.45億美元的國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育，以援助台灣。外交部今表示，感謝美國政府長期履行「台灣關係法」及「六項保證」對台灣的安全承諾。

根據美國2023財年通過的「國防授權法」等相關法案，授權美國總統拜登可動用「總統提用權」(Presidential Drawdown Authority，PDA)，從美軍現有庫存撥出最多10億美元的軍備物資或服務，提供給台灣。而這是首批白宮公佈的美對台總統提用權金額。

外交部表示，「總統提用權」（PDA）是對台軍售外，另一項支持台灣自我防衛的重要工具，至於本案執行細節，外交部沒有評論。台美將持續深化緊密的安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及現狀。

美國 外交部 白宮

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