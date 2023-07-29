即將入伍好焦慮？網議8大當兵必備小物懶人包！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「當兵」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議當兵時必備的小物排行。

服兵役是大部分台灣男性公民的義務，去年底更頒布自2024年開始，義務役役期將從現行的四個月延長為一年，此舉雖引起不少役男反彈，同時卻也帶動網友對於當兵話題的關注，其中需要攜帶哪些用品更備受討論。以下便整理了當過兵的網友公認必備小物，新兵們快點跟著一起準備吧！

自行攜帶「內褲」以免公發版不合適 「手錶」居然這麼重要 ▲ 網友熱議TOP8當兵必備小物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對當兵相關話題的討論，發現到「內褲」為最多網友議論的必備小物。

網上有許多已經當過兵、已結訓的民眾分享，雖然在入營時就會收到公發的三條內褲，但還是可以自行攜帶平時習慣的內著，以防統一發放的內褲穿起來不適合，就有網友說道「我看大家幾乎都穿自己的，覺得國軍的偏緊不舒服」，提醒國軍發放的內著可能會有尺寸不合的問題。

不過也有不少網友認為國軍發放的內褲穿起來相當舒適，甚至說「超好穿，當初退伍忘記多買幾件」、「透氣又容易乾」等，給國軍內褲相當高的評價。建議即將入營的役男，可以先準備平時慣穿的款式，若公發內褲穿得不適應，仍可以進行替換。

此外，雖然疫情趨緩，國防部也配合中央疫情指揮中心（已解散）放寬口罩相關規定，但由於不少新兵入營後就受到交叉感染感冒，因此還是有人推薦可以帶著「口罩」，就有已經結訓的民眾在論壇發文提醒，表示「建議帶很多口罩，第一周是感冒傳染周」，提醒即將入伍役男根據身體狀況配戴，降低疾病擴散的風險。

而「手錶」同樣是引起眾網友熱議的必帶小物之一。影評作家粉專「左左的紳活札記」日前就分享自己到淡水進行七日教召的心得，提及「營站最熱門的商品，就是199一支的電子錶」，他也補充道「太多人戴智慧手錶了！全部被拿去沒收」，提醒役男入營千萬不要攜帶電子手錶，且該作家也說道「沒買到（手錶）的人，就會失去時間概念，永遠不知道現在幾點，只能一直問旁邊的人，現在幾點了、要集合順便叫一下」，點出手錶在營區內的重要性，同時也有網友指出「手錶要很爛的，有夜視功能會發光的那種。不要戴很貴的錶，裡面用不到還可能被偷」。

畢業季過後陸陸續續會有役男入營，即將接受「國家的考驗」，不少役男都對未知的「當兵」感到焦慮，擔心入營會忘記攜帶重要的物品等問題。在入伍前不妨多多參考上述網友提供的建議，做好準備才能安心入營！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「當兵小物」相關討論則數。觀測期間：2022/07/01~2023/07/20，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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