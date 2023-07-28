一句「你討中共打」犯眾怒 爆炸案呂美玲坦承失言致歉

基隆祥豐營區彈藥庫爆炸9人受傷意外發生後，地方一片遷移聲浪，但議員呂美玲嗆「護台哥」賴文中的「你討中共打」的言論引發爭議。呂美玲今晚1點多在臉書貼出道歉文，她說，對於自己的失言深感抱歉，服務處陸續收到各界的回應，她都虛心接受。

開發工程公司董事長賴文中認為彈藥庫保護台灣安全不能遷，還說「遷了如果中共打來怎麼辦？」他與力陳要遷移的議員呂美玲在祥豐市場相遇時針鋒相對，呂美玲嗆「你討中共打」的言論引發爭議。

呂美玲表示，並不希望挑起任何的對立，也不希望將安全事件政治化，此次她對過當的發言，對當事人深感歉意，也深刻檢討自己。

呂美玲說，身為民意代表，應本持服務民眾的初衷，不分立場觀念，傾聽不同民眾的聲音與想法，為其謀求最大福祉。

她表示，此次彈藥庫所發生的憾事，除了國軍弟兄所受到無可挽回的傷害，也同時造成了當地居民的恐慌。鄰近於彈藥庫旁，除了住宅區、祥豐市場，更有加油站的設置，如若發生更嚴重的意外，潛在的災難後果讓人難以想見。

她重申立場，並非在於彈藥庫是否應該存在，更無捲入複雜局勢之心。僅僅是探討在面對已經發生災害，並且有可能再次危害居民生命財產安全的，選址並不恰當的彈藥庫，是否可以遷移到對民眾更加安全的地址。

呂美玲希望國防部，能盡快為此次憾事的發生做出說明，並提出相因應的措施，讓當地居民能安心生活，免於擔憂自己的家園旁是否有潛在的危險。

呂美玲認為，她從政20餘年，爭取基隆海軍醫院留在基隆成為現在三軍總醫院基隆分院，力阻台電卸煤碼頭避免了基隆再度蒙受煤灰空汙的毒害，舊漁會大樓也是她力爭保留下來，免去財團炒地皮傷害地方的危機。

呂美玲希望祥豐街彈藥庫能夠依照多年前國防部的承諾早日搬遷，讓基隆人更能安心生活，也讓基隆民眾能夠擁有諸如社會住宅、老年常照中心或是三總基隆分院門診中心的可供使用地。