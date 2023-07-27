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審計部：我對美軍購案結餘款 美方有52億餘新台幣暫未還

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖前為我對美軍購所獲方陣近迫防衛系統。記者洪哲政／攝影
圖前為我對美軍購所獲方陣近迫防衛系統。記者洪哲政／攝影

審計部發布111年度中央政府總決算審核報告，內容披露，我國對美軍購，截至111年底止，國防部100年度以前結匯且已完成供補的軍購案，目前還有25案無法結案，軍購案餘款還有新台幣52億餘元滯留美方。國防部說，美方答應先退還707萬餘美元，其他持續評估。

審計部表示，國防部為建構現代化國防武力，透過國內自製及國外供售管道籌購武器裝備，其中外購武器及裝備零附件主要是透過對美軍購方式辦理。截至111年底止，國防部執行中已簽訂發價書尚未結案的對美軍事採購案，計有419案，其中陸軍140案、海軍76案、空軍155案、其他48案，發價書總金額為美金542億3863萬餘元，約新台幣1兆6803億1296萬餘元；而以111年12月31日台灣銀行公告美金換算新臺幣匯率1：30.98計算，累計已結匯支付美方金額計新台幣1兆897億2357萬餘元，美方累計已交運金額計新台幣8503億9440 萬餘元，累計結匯付款金額扣除累計交運金額，計新台幣2393億2916萬餘元。

但審計部表示，截至111年底止，國防部100年度以前結匯且已完成供補的軍購案，尚未完成帳務清整結案者，計有25案，金額高達新台幣52億餘元。據國防部說明，主要是美方與其合約商發生履約爭議、美國國防合約審計局審查中或案件涉及多國軍購費用分攤等，致相關軍購案遲未能完成帳務清整。

審計部表示，經函請國防部積極協洽美方由我國改以出具書面保證方式，先行返還上開已完成供補軍購案餘款，若美方帳務清整期間確有成本費用支出時，再以申請國庫退還方式支付美方，或由美方扣留所需行政管理、訴訟等費用後，先將餘款退回，以加速已完成供補軍購案件結餘款的清理繳庫。

國防部回復表示，經洽美國國防安全合作局研討獲回復，因受限人力及案件繁雜程度等因素，無法採25案一致性退款方式辦理，但同意先就其中已無存在履約爭議案件優先辦理退款，其中已完成結案或帳務清整4案，將退還美金707萬餘元，納行動要項管制9案，由美方持續評估退款額度。

國防部 美金

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