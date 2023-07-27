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漢光實兵台北港要港防衛 紅軍滲透港區遭藍軍重兵反制
國軍漢光39號演習實兵操演今（27）日進入第4天，第三作戰區在新北八里台北港實施台北港要港防衛，透過軍媒發布的操演影片顯示，由別著鮮紅識別的陸軍特戰官兵擔任攻擊軍，機降滲透港區，由憲兵與關渡指揮部擔任的防衛軍全力反制。
第三作戰區表示，作戰區整合全民總力，遂行作戰計畫演練為主軸，依防衛作戰進程，於新北八里地區執行「聯合反登陸作戰操演」、「台北港要港防衛」等操演科目，展現平日訓練成果，提升國土防衛作戰能量。軍方公布台北港要港防衛、外圍警戒戰鬥等內部畫面。紅藍兩軍對峙、交火，防衛軍擊退攻擊軍守下港區。
第三作戰區六軍團政戰主任史順文在操演結束後受訪表示，八里海灘、台北港及淡水河口是台灣北部很重要的一個戰略要地。共軍陸戰的兵力可能企圖奪取台北港，來作為行政下卸的基地。或者運用快速載具，從淡水河溯河上陸，沿萬華直取台北中樞。因此必須演練反制。
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