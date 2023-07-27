AIT觀摩災害應變中心 盧秀燕盼台美未來有天災預防合作

中颱杜蘇芮陸上警報範圍已擴增至台中以南，台中市今早9時開設一級災害應變中心，另有6名美國在台協會AIT人員、5名國防部人員陪同到場觀摩。美方近期與中市府、市長盧秀燕互動頻繁，自去年7月中旬AIT處長孫曉雅首訪台中後，今年4月民安9號演習，AIT也低調派人觀摩，今又破天荒觀摩防災應變；美國商會也與盧秀燕多有接觸。

盧秀燕認為，一方面台中市中部最大城市，也是直轄市；二方面，過去她擔任立委期間，有長達17個會期都在國防外交委員會，彼此有熟悉度，溝通較容易。

盧秀燕表示，颱風是天災，不只是同島一命，更是全球一命，天災預防與處理，全世界各國都該有合作，AIT很關切、想了解台灣地方政府應變方式，昨透過透過消防署詢問，首選就是台中市。

盧秀燕也說到，AIT今選擇台中觀摩，是因為中市府很多交流、業務都與AIT有密切合作，包含上次演習。有關天災，各國間加強聯繫合作是很好的事，希望未來台美之間有關天災合作與預防，彼此能夠加強合作。

市長盧秀燕抵達中心時，即就席指揮官位置，僅簡單向AIT人員點頭微笑示意，隨即主持會議；會後盧秀燕走向AIT、國防部人員，一一握手致意、寒暄。盧秀燕詢問他們接下來行程，對方回應將直接北返，盧也關心提醒，接下來將是颱風影響最嚴重階段，請多留意自身安全。