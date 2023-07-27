國軍抗彈板爭議 綠：警規難擋中共子彈

新北市議員林秉宥指控國軍抗彈板無法抵擋子彈，國防部日前公開測試，六發子彈皆未穿透抗彈板。民進黨立委王定宇昨天表示，國防部採購標準是美國執法人員使用的ＮＩＪ警規而非軍規，ＮＩＪ標準有被子彈打穿的疑慮，合格不代表合用，呼籲國防部重視國軍性命安全。

國防部回應，軍備局第二○五廠去年五月起研發新一代抗彈板，將參考美軍ESAPI規範，訂定符合國軍戰鬥需求及體型人因的抗彈背心標準，有效強化並提升官兵戰場防護力。

王定宇指出，國軍二、三十年來採購防彈背心標準，均採用美國執法人員使用的ＮＩＪ，軍規標準幾乎是ＮＩＪ頂標的四級，ＮＩＪ標準不足以在戰場上保護國軍安全。另外，國軍目前使用七點六二釐米子彈測試抗彈板，模擬中共解放軍ＡＫ47步槍的七點六二釐米子彈，但共軍早在一九九七年換裝五點八釐米子彈，全面淘汰七點六二釐米子彈，台灣為什麼不拿來測試，而是用共軍已經不使用的七點六二釐米子彈測試。

民進黨立委趙天麟說，民間用實驗方式凸顯國軍使用的防彈背心無法抵擋中共子彈，甚至拿刺刀實驗，國防部否認傳聞，還要追究責任，這樣作法無法找出問題根源，他會在立法院下個會期強力要求國防部給足預算，拉高防彈背心規格。