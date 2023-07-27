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總統確診視察漢光 桃機首演練反空降
國軍「漢光卅九號演習」實兵演練昨日進入第三天，在桃園國際機場實施反空機降演練；陸軍航特部與特戰部隊擔任攻擊軍「紅軍」攻入航廈並拘禁人質，擔任守備方「藍軍」的陸軍步兵第二○六旅將敵軍全數殲滅後於航廈頂樓揮舞國旗，完成演訓。
這是桃機啟用四十四年以來，首次在機場進行軍事演習。演習假定紅軍特工潛入桃機航廈發動攻擊，航警雖以優勢火力壓制並殲滅敵軍，但敵方引爆炸彈造成火災及人員傷亡，消防救護人員趕抵灌救並將受傷人員包紮後送，在民防團隊協助下瓦解敵軍首波攻勢。
隨後紅軍又派遣二架AH-64E阿帕契直升機攻擊桃機地面部隊，藍軍雖出動復仇者飛彈車攔截，但紅軍四架UH-60M黑鷹直升機載運特戰兵空降機場、攻占航廈並拘禁人質，但藍軍以火力圍殲紅軍，獲得勝利。
另外，國軍在桃園中油煉油廠實施「國家關鍵基礎設施防護演練」，科目模擬國家基礎關鍵設施遭敵軍攻擊，陸軍六軍團與警方聯合禦敵，將敵軍殲滅於大門。另外，也模擬敵軍出動直升機空降部隊襲擊，紅、藍兩軍短兵相接交火。
剛確診新冠肺炎的蔡英文總統，身穿迷彩服和防彈背心、戴鋼盔、口罩，由國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人現身桃煉廠大樓制高點聽取簡報，演練隨即開始，現場槍聲大作，民眾直呼震撼逼真。
蔡總統除勗勉軍警文參演部隊，特別提醒廠方平時要多加演練網路的攻防應處，降低設施遭網路攻擊的風險和影響。據了解，蔡今日將繼續視導軍方在新北八里實施的「第三作戰區聯合反登陸作戰」操演。
另外，金門防衛指揮部昨天清晨五時許也在后湖砲陣地實施聯合反登陸作戰操演，八吋榴砲、一五五加農砲及一二○迫擊砲等輕重火砲一字排開，依序對海實施射擊，重砲射擊後的聲浪在空中呼嘯，震撼力十足，不少家戶窗戶都被震得作響。
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