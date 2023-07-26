影／揭國軍抗彈板採美警規非軍規 王定宇呼籲國防部檢討採購標準
有新北市議員近日踢爆國軍抗彈板無法抵擋子彈的質疑，引發輿論譁然。民進黨立委王定宇今天進一步舉行記者會指出，現行國軍抗彈板採購標準是依美國執法人員使用的NIJ，並非軍規，國軍官兵穿的有安全感，卻沒有真實的保護力，呼籲國防部改採美國軍規ESAPI標準，並應在測試防彈背心的時候，使用模擬中共解放軍子彈的5.56釐米鋼芯彈。
民進黨立委王定宇、趙天麟今天舉行「真實的保護力 VS. 虛偽的安全感」記者會。王定宇指出，國軍抗彈板的問題並非驗收標準，而是國軍2、30年來採購防彈背心標準是否有問題，國軍採用美國警察使用的NIJ標準，而不是軍規；實際上，美國軍方在1990年就建立了ESAPI標準，2005年採用ESAPI標準，而軍規的標準，NIJ標準不足以在戰場上保護國軍的安全。
另一方面，王定宇指出，目前國軍使用7.62釐米子彈測試抗彈板，藉此模擬中共解放軍AK47步槍的7.62釐米子彈，然而1997年共軍已全面換裝5.8釐米子彈，全面淘汰7.62釐米的子彈，但因共軍禁止出口配發子彈，因此美國採用最接近其動能的5.56釐米M855鋼芯彈進行測試，我們台灣有，為什麼不拿這個來測試。王定宇呼籲，應該傾聽其善意，呼籲國防部即刻檢討抗彈板採購「不合時宜」的標準。
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