影／金防部漢光實兵演練拂曉出擊 超強火力震撼人心

國軍「漢光39號」演習業於前天正式展開，金門防衛指揮部今天清晨在后湖砲陣地實施聯合反登陸作戰操演，由8吋榴砲、155加農炮、120迫砲、M60A3戰車等眾多武器裝備，對海面的目標區進行實彈射擊，超強火力，震撼人心。

今天清晨5點半，在金門后湖炮陣地參演的8吋榴炮、155榴砲及120迫擊炮等，輕重型火砲一字排開，依序對海實施射擊，重砲射擊後的火光及砲擊聲浪在空中呼嘯，現場隆隆的砲聲震天響，震撼力十足，另外M60A3戰車、M249機槍、T91步槍、50機槍、20機砲等武器裝備，也都精準的擊中目標，展現部隊平時勤訓精練成果。

據了解，今年依演習想定及作戰指揮程序，採實兵、實裝、實地方式，「實兵演練」之目的在訓練防區官兵熟稔作戰場景，藉計畫作為、平時戰場經營，驗證指揮通信、作戰訓練及後勤補保能量，以確維聯合戰力之發揮，塑造一支無堅不摧的鋼鐵勁旅，共同守護美麗家園。

幾波超強大的火砲射擊，轟隆聲響震撼金門全島，不少家戶的窗戶都被震的作響，也有民眾被巨大聲響聲轟醒，但一聽到是演習，大多數的民眾說能體諒，還有民眾說，阿兵哥很辛苦，估計凌晨3點多就要起床，這幾天應該也沒能睡好。