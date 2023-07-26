聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢光演習第三天 桃機反空降今登場

聯合報／ 記者洪哲政黃宣翰李文德古和純邱瑞杰丘采薇／連線報導
國軍漢光卅九號實兵操演，昨天於八里演練反登陸作戰，圖為演習中紅軍。記者曾原信／攝影
國軍漢光卅九號實兵操演，昨天於八里演練反登陸作戰，圖為演習中紅軍。記者曾原信／攝影

國軍漢光卅九號演習實兵操演今天進入第三天，將進入「提升國土防衛作戰效能」階段，若未受天候影響，國軍上午將首度在桃園國際機場實施反空機降操演，同時於桃園煉油廠進行關鍵基礎設施防護演練。屆時有紅、藍兩軍攻防對峙，空中兵力凌空參演，空域必須管制。蔡總統因確診新冠肺炎，原規畫三軍統帥視導取消。

漢光實兵昨進行第二天科目驗證，共軍機艦仍連日在台灣海峽頻繁活動，國軍各作戰區勉力執行各項戰訓任務，也同時加強防颱。

海軍陸戰隊昨在高雄中油永安液化天然氣廠執行漢光演習。台南市昨天同步辦理漢光卅九號、民安九號及萬安四十六號三大演習，擴大動員陸海空、軍警消超過一千三百人。行政院長陳建仁下午到台南安平商港視察民安九號演習。

對於陸軍祥豐營區砲彈爆炸造成士官兵二重傷、七輕傷，基隆市長謝國樑昨天和議長童子瑋等人都要求彈藥庫搬遷。國防部長邱國正回應表示，彈藥庫位置是考量作戰，距民宅至少都有三百公尺，他可以了解民間的關切，軍中有誠意檢討，但未來有新式彈藥，國軍要分流調整，搬遷要按部就班，他目前無法提出時間表。

邱國正透露曾親自檢視爆炸殘骸，目前暫無法確認肇因，「我也很納悶」，調查持續在做。蔡總統昨天上午前往三軍總醫院探視傷者及向家屬致意。

漢光演習 國軍 機場 台灣海峽

延伸閱讀

連國防部長對意外都感到納悶 迫擊砲彈爆炸事件「關鍵謎團」在這裡

基隆彈庫搬遷呼聲 邱國正：考量新式彈藥、搬遷無時間表

基隆彈藥分庫迫砲彈爆炸 邱國正檢視殘骸對肇因也納悶

影／蔡英文總統新增行程 探視遭彈藥炸傷士官

相關新聞

因應防颱 國防部宣布：花蓮縣、台東縣明萬安演習取消

國防部今天表示，因應颱風「杜蘇芮」陸上警報警戒區域，東部地區花蓮縣、台東縣原訂民國112年7月26日「萬安46號演習」取...

漢光演習第三天 桃機反空降今登場

國軍漢光卅九號演習實兵操演今天進入第三天，將進入「提升國土防衛作戰效能」階段，若未受天候影響，國軍上午將首度在桃園國際機...

漢光軍演 軍警合作橋樑阻絕作戰

漢光實兵演練今天深夜在北市萬華地區進行，憲兵與警察一起合作進行「橋樑阻絕、封鎖及檢管暨萬華地區守備作戰具體作為」演練科目...

影／漢光演習首次在金門大橋登場 吸引軍事迷搶拍

漢光39號實兵操演昨登場，金門的漢光演習則在今天下午展開，並首次將去年剛開通的金門大橋列入，著重在「保護基礎設施」，由於...

陸軍工兵八里灘岸加強阻絕設施 投入反登陸作戰操演

「漢光39號演習」實兵演練今日進入第二天，結合想定及戰況推演，新北八里海灘的守備部隊實施戰場經營及戰力防護演練，官兵依防...

台南3大演習登場 陳建仁：台灣安全是最大挑戰

台南市「漢光39號」、「萬安46號」、「民安9號」3大演習今天串聯登場，演練重點是中國飛彈攻擊關鍵設施，行政院長陳建仁視...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦