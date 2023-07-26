漢光演習第三天 桃機反空降今登場

國軍漢光卅九號演習實兵操演今天進入第三天，將進入「提升國土防衛作戰效能」階段，若未受天候影響，國軍上午將首度在桃園國際機場實施反空機降操演，同時於桃園煉油廠進行關鍵基礎設施防護演練。屆時有紅、藍兩軍攻防對峙，空中兵力凌空參演，空域必須管制。蔡總統因確診新冠肺炎，原規畫三軍統帥視導取消。

漢光實兵昨進行第二天科目驗證，共軍機艦仍連日在台灣海峽頻繁活動，國軍各作戰區勉力執行各項戰訓任務，也同時加強防颱。

海軍陸戰隊昨在高雄中油永安液化天然氣廠執行漢光演習。台南市昨天同步辦理漢光卅九號、民安九號及萬安四十六號三大演習，擴大動員陸海空、軍警消超過一千三百人。行政院長陳建仁下午到台南安平商港視察民安九號演習。

對於陸軍祥豐營區砲彈爆炸造成士官兵二重傷、七輕傷，基隆市長謝國樑昨天和議長童子瑋等人都要求彈藥庫搬遷。國防部長邱國正回應表示，彈藥庫位置是考量作戰，距民宅至少都有三百公尺，他可以了解民間的關切，軍中有誠意檢討，但未來有新式彈藥，國軍要分流調整，搬遷要按部就班，他目前無法提出時間表。

邱國正透露曾親自檢視爆炸殘骸，目前暫無法確認肇因，「我也很納悶」，調查持續在做。蔡總統昨天上午前往三軍總醫院探視傷者及向家屬致意。