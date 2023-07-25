綠委協助泰緬孤軍後裔來台 身處台灣不再有異鄉人感受

民進黨立委湯蕙禎今天說，堅守泰國、緬甸的「泰緬孤軍」奮力抗共，他們的後代離不開緬甸、來不了台灣，自己接獲陳情成立專案，經過辦公室的積極協助，移民來台的後代如今身處台灣，終於不再有異鄉人的感受。

湯蕙禎透過新聞稿指出，政府雖然在民國38年遷台，但是仍有堅守泰國、緬甸的「泰緬孤軍」奮力抗共，國防部近日赴泰北地區進行迎靈作業，經過數年跨部會及跨國的努力下，漂泊異域多年的將士終於落葉歸根。

湯蕙禎說明，他們的後代因為沒有身份，離不開緬甸、來不了台灣，她在日前接獲緬甸僑團的陳情，並且指示國會辦公室成立專案，積極協助至今，已經分別在6月16日及7月15日接受兩次見面陳情會，而有些人也透過湯蕙禎國會辦公室的努力協助，終於取得居留權。

湯蕙禎說，許多人已經為自己的家人陳情、奔走十多年，這些國軍的後裔都是我們的國人，國民黨政府在在兩次的撤台當中，只有極少數人回到台灣，台灣繁榮發展，泰緬孤軍心繫台灣，年輕人爭相回國求學、工作、依親，台灣成為孤軍兒女嚮往的祖國。

不過，湯蕙禎說，當年國民黨政府的冷漠與不重視，還有不友善的政策，導致這些人淪落在台灣的社會邊緣，「當年的政府官員他們不曉得，他們處理的是這群孤軍後裔的人生」，關於身分每個家庭的狀況都不大一樣，有些是父親有緬甸國籍，但是母親和孩子卻還是拿難民證。

湯蕙禎說明，難民證唯一的功能是合法居住，受教育、求職、嫁娶等皆無法使用，難民若要離開居住地，需要以難民證抵押辦理限期通行證，並且經過持槍士兵守衛的關卡，如果被發現通行證逾期或遺失，便須繳納約罰款，金額對於難民來說更是天文數字。

金三角文化基金會董事長王根深說，奔走陳情多年終於露出希望，這份感動難以言語形容，而且即使到現在，住在緬北、泰北的華裔年輕人，依舊對於中華民國有高度認同，很多人的夢想都是希望這輩子來台灣看一下。

湯蕙禎表示，透過這兩次的陳情會，再次讓這群孤軍後裔燃起一線希望，同時也讓更多台灣人能夠了解這個族群的移民生命故事，而有更多同理心地瞭解這群國軍後裔的經歷，這個族群移民來台的後代，對自己如今身處台灣，終於不再有異鄉人的感受。